Namensvetter Die Farm Toggenburg in Namibia gibt es bereits seit über 100 Jahren – 1919 wurde dort sogar ein Kind geboren Ein Foto auf Facebook sorgte kürzlich für Verwunderung: So tauchte mitten in der Wildnis von Namibia ein «Toggenburg»-Schild auf. Um 1915 errichtete dort Otto Boesch – geboren in Flawil und vor seinem Tod in Wattwil tätig – die Farm Toggenburg, die bis heute in Betrieb ist. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 04.10.2022, 17.00 Uhr

Die Farm Toggenburg zwischen Grootfontein und Tsumeb wurde vor über 100 Jahren von Otto Boesch ins Leben gerufen. Bild: PD

Ende März 2011 ging der alte «Toggenburg»-Schriftzug mit dem Regenbogen nach 16 Jahren Wirkungszeit in Rente. Ein Schild mit dem «Toggenburg»-Regenbogen ist jedoch noch immer in Betrieb – 10'887 Kilometer von seinem ursprünglichen Wirkungsort entfernt. Zwischen Tsumeb und Grootfontein in Namibia, auf der Hauptstrasse C42, welche die beiden Ortschaften miteinander verbindet. Es signalisiert den Eingang der Toggenburg-Farm, die sich etwa 25 Kilometer nordwestlich von Grootfontein an der Hauptstrasse befindet. Sie gehört derzeit einem Herrn Handre Coetzee.

10'887 Kilometer vom Toggenburg entfernt, befindet sich die Farm Toggenburg in Namibia.

Laut Bernhard Schmid, Ortsarchivar des Toggenburg, gibt es die Farm in Namibia bereits seit über 100 Jahren, genauer seit 1915, als sich ein gewisser Otto Boesch, geboren 1877 in Flawil-Botsberg, mit seiner Frau Frieda Liddy in Namibia niederliess. Boesch absolvierte erst eine Lehre als Konditor in Luzern, bevor er in die Hotelbranche wechselte und während der Lehre in Nizza, Genf und St.Moritz arbeitete.

Mitte der 1910er-Jahre lässt sich Otto Boesch in Grootfontein nieder

1903 führte Otto Boesch ein Hotel in Kapstadt. Nach Ende des Herero-Kriegs 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika zog es ihn nach Swakopmund in Namibia, wo er an der Küste das Hotel Bismarck gründete. «Nicht lange danach übernahm er in Grootfontein das Zentralhotel, erwarb eine der schönsten Farmen im Norden und gab ihr den Namen Toggenburg», liest Ortsarchivar Bernhard Schmid aus den Archivunterlagen vor. Den Namen wählte er, weil ihn die Hügel in der Umgebung an die Churfirsten erinnerten. 1919 kam auf der Farm Toggenburg die gemeinsame Tochter Marga Johanna zur Welt.

Swakopmund gilt als «deutscheste» Stadt Namibias. Noch immer ist das Ortsbild geprägt von der deutschen Kolonialzeit, hier beispielsweise das «Alte Amtsgericht». Bild: Imago

Nach einem mehrjährigen Afrikaaufenthalt reiste die Familie Boesch zurück in die Schweiz, um die betagte Mutter zu besuchen. Aus gesundheitlichen Gründen blieb die Familie in der Schweiz und übernahm das Hotel Jakobshof in Wattwil. Am 3. Juni 1935 starb die Tochter Marga Johanna im Alter von nur 16 Jahren. Boesch selbst starb 1954, er wurde 77 Jahre alt.

2001 hatte die Farm Toggenburg noch ein weisses Schild

Als Otto Boesch in den 1930er-Jahren in die Schweiz zurückkehrt, verliert sich die Spur der Farm Toggenburg im feinen Sand der namibischen Savanne.

Bis Theo Bösch aus Ebnat-Kappel 2001 erstmals mit einem Schulkollegen eine Reise durch Namibia unternahm. Sie waren damals von Tsumeb, einer Minenstadt, in der Schwermetall abgebaut wurde, unterwegs in Richtung Grootfontein. «Auf einmal sah ich dieses weisse Schild, auf dem in roter Schrift ‹Toggenburg› stand. Geistesgegenwärtig hielt ich an», sagt Theo Bösch, der übrigens seines Wissens nicht mit dem ursprünglichen Besitzer der Farm verwandt ist.

Seit 1981 ist die Farm im Besitz von Handre Coetzee. Bis Mitte der 2000er-Jahre war das «Toggenburg»-Schild noch weiss mit roter Schrift. Bild: PD

Für Bösch war klar: Er musste den Besitzer dieser Farm kennen lernen. Also öffneten er und sein Schulkollege das Eingangstor der Farm Toggenburg und fuhren langsam auf das Gelände, bis sie zu einem Farmhaus kamen. «Die erste Person, der wir begegneten, fragten wir, ob wir den Besitzer sprechen dürfen», sagt Theo Bösch. So lernte er Handre Coetzee und seine Frau kennen, sie tranken auf der Farm etwas und redeten.

Im Gespräch erfuhr er, dass Coetzee ursprünglich aus Port Elizabeth in Südafrika und seine Frau aus den USA stammt. Seit 1981 ist das Ehepaar im Besitz der Farm Toggenburg. Das Gelände ist zwischen 500 und 600 Hektaren gross, mit einer Wasserquelle in der Mitte. Auf dem Gelände leben einige Kühe. Etwa drei Mal die Woche überfliegt Handre Coetzee mit einem Leichtflugzeug das Gelände, um nach dem Vieh zu sehen.

Farmbesitzer besuchte vor einigen Jahren das Toggenburg

Handre Coetzee (rechts) mit Theo Bösch 2001 auf seiner Farm Toggenburg. Bild: PD

Coetzee hat nebst Theo Bösch noch einen weiteren Bekannten aus der Schweiz, der lange in Südafrika arbeitete. Als Offizier der UNO-Mission nahm dieser an den Verhandlungen zur Unabhängigkeit von Namibia zu Südafrika Ende der 1980er-Jahre teil. «Einmal, es muss irgendwann zwischen 2001 und 2010 gewesen sein, lud ihn sein Bekannter ins Bündnerland zum Skifahren ein», sagt Theo Bösch.

Während seines Aufenthalts in der Schweiz meldete sich Handre Coetzee auch bei Theo Bösch.

«Ich sagte ihm, er solle mich unbedingt besuchen, damit er das ‹echte› Toggenburg kennen lernt.»

Coetzee lebte für einige Tage in einer Unterkunft in Wildhaus und reiste mit Bösch durch das Toggenburg.

Dort lüftet sich auch das letzte Geheimnis um das «Toggenburg»-Schild in Namibia: Auf seiner Rundreise begegnete Coetzee regelmässig dem Regenbogen-Schild des Toggenburg. Bösch sagt:

«Das Motiv hat ihm derart gefallen, dass er es abfotografierte und in Namibia nachmalen liess.»

Und falls Hendre Coetzee irgendwann wieder einmal im Toggenburg unterwegs sein sollte, wird ihm das aktuelle Logo vielleicht genauso gut gefallen.

Die Ehefrau von Handre Coetzee mit einer Tafel, auf der die Besitzverhältnisse der Farm Toggenburg aufgelistet sind. Darauf ist beispielsweise zu lesen, dass sich die Farm bereits seit 1956 im Besitz der Familie Coetzee befindet. Bild: PD

