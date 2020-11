Nächste Generation der Neckertaler Bachforellen ist gesichert: Die Elterntiere im Fähweiher befinden sich mitten in der Laichzeit Die Kantonale Fischereiaufsicht und Mitglieder des Fischereivereins haben in der Hälteranlage in Brunnadern Fischlaich gewonnen und befruchtet. Die Eier sind nun zur Entwicklung im kantonalen Fischereizentrum in Steinach. Sabine Camedda 24.11.2020, 17.00 Uhr

Sorgfältig nimmt Markus Helg die Bachforelle aus dem Kanal der Hälteranlage beim Fähweiher in Brunnadern. Bild: Sabine Camedda (Brunnadern, 19. November 2020)

Noch ist es schattig und kalt beim Fähweiher in Brunnadern. Vier Männer – zwei von der kantonalen Fischereiaufsicht und zwei vom Fischereiverein Neckertal – stapfen durch das Gras, auf dem sich Reif gebildet hat. Bachforellen hat es an diesem Tag im Weiher nur sehr wenige.

«Wir haben sie vor einiger Zeit abgefischt und in den Kanal der Hälteranlage umgesiedelt», erklärt Christoph Mehr, der fürs Toggenburg zuständige kantonale Fischereiaufseher. Dort verbrachten die Bachforellen, die letzten Tage bis zur Laichreife.

Nun nimmt Markus Helg, ein Mitglied des Fischereivereins Neckertal, jedes Tier sorgfältig aus dem Wasser und siedelt es temporär in ein kleines Becken um. Das Wasser darin ist mit einigen Tropfen Nelkenöl versetzt. «Das hilft uns, die Forellen für kurze Zeit ruhigzustellen», erklärt Christoph Mehr. Denn er und sein Vorvorgänger Mario Rova werden die Bachforellen in Kürze streifen.

Die Eier laufen aus dem prall gefüllten Bauch

Ein erster prüfender Blick lässt die Augen von Christoph Mehr und Mario Rova glänzen. «Wunderschöne Tiere», sagt der pensionierte Fischereiaufseher Rova anerkennend. Sobald sich die Bachforellen beruhigt haben, nimmt er ein weibliches Tier aus dem kleinen Becken. Sanft streicht Mario Rova über den prall gefüllten Bauch und der sogenannte Rogner lässt die Eier herauslaufen. Rova wiederholt die Geste mehrmals, bis der Bauch leer und faltig erscheint.

Fischstreifen: Der kantonale Fischereiaufseher Christoph Mehr entnimmt einer Bachforelle die reifen Eier. Bild: Sabine Camedda (Brunnadern, 19. November 2020)

«Morgen sieht man davon nichts mehr», erklärt er und legt die Bachforelle in einen weiteren Eimer mit frischem Wasser. Noch eine kurze Angabe für die Statistik, die von Ernst Grob geführt wird, dann bringt Markus Helg den Eimer zurück zum Wasser. Die gestreifte Bachforelle kann wieder in den Fähweiher zurückkehren.

Christoph Mehr hat inzwischen das nächste weibliche Tier in seine Hände genommen. Ein prüfender Blick zeigt ihm, dass es noch nicht bereit zum Ablaichen ist. Ernst Grob, der seit 1994 den Fähweiher betreut und seither jedes Mal beim Streifen dabei war, notiert das mit dem Begriff «Weiterhältern». Was so viel bedeutet wie: Die Bachforelle kommt zurück in die Hälteranlage und wird beim nächsten Termin fürs Streifen noch einmal untersucht.

Für die Befruchtung der Eier braucht es Wasser

Mario Rova und Christoph Mehr vermischen die Eier von mehreren Rogern in einem Gefäss, dann greifen sie zu den Männchen, den Milchnern. Mit einem ebenso sanften Strich über den Bauch entnehmen sie den Samen. Auch hier setzen die Fischereiaufseher auf eine Mischung von mehreren Tieren, um unterschiedliches Genmaterial zu erhalten. Die Milchner werden an diesem Tag aber noch nicht in den Weiher, sondern in die Hälteranlage entlassen. Ihr Samen wird beim nächsten Streifen wiederum benötigt.

Mario Rova befruchtet die Eier mit dem Samen eines Milchners. Dieses Tier bleibt in der Hälteranlage und wird beim nächsten Termin noch einmal gestreift. Bild: Sabine Camedda (Brunnadern, 19. November 2020)

Eier und Samen allein genügen aber noch nicht für eine Befruchtung, es braucht auch Wasser. Mit viel Fingerspitzengefühl, um ja keines von den kostbaren Eiern zu verlieren, lässt Mario Rova Wasser ins Gefäss laufen. Sofort färben sich einige wenige Eier weiss. Diese werden sich nicht entwickeln. Rova wäscht sie sorgfältig aus.

Mario Rova sortiert sorgfältig die schlechten Eier aus. Bild: Sabine Camedda (Brunnadern, 19. November 2020)

Mehrmals wiederholt sich das Prozedere des Streifens, bis Mario Rova und Christoph Mehr alle Tiere gesehen haben. 22 weibliche Bachforellen sind bis dann an diesem Tag gestreift worden. Und schon bald ist klar, es braucht noch mindestens einen weiteren Termin, um die noch nicht reifen Rogner streifen zu können.

Im Frühjahr kehren sie als Brütlinge ins Neckertal zurück

Noch am selben Tag bringen Christoph Mehr und Mario Rova die befruchteten Eier ins kantonale Fischereizentrum in Steinach. 53'000 Eier haben sie mitgebracht, jedes hat ein Gewicht von rund 0,14 Gramm. «Das ist ein gutes Gewicht und sollte kräftige Brütlinge geben», sagt Christoph Mehr.

An diesem Tag «ernten» Christoph Mehr und seine Helfer 53'000 Fischeier. Die werden jetzt im kantonalen Fischereizentrum in Steinach erbrütet. Bild: Sabine Camedda (Brunnadern, 19. November 2020)

Doch noch ist es nicht so weit, der Laich bleibt vorerst einmal in der Fischzuchtanlage. «Je nach Wassertemperatur dauert es länger oder kürzer, bis die Fische entwickelt sind», erklärt Christoph Mehr. Einmal geschlüpft, können die kleinen Bachforellen aber noch nicht in die Natur ausgesetzt werden. In den ersten Tagen ernähren sie sich aus dem Dottersack, erst danach werden sie zu Brütlingen und sind bereit, um in die Seitenbäche des Neckers eingesetzt zu werden.

Wie beim Streifen kann Christoph Mehr auch beim Aussetzen auf die Mithilfe der Neckertaler Fischer zählen. «Ich finde es richtig, dass wir als Fischer etwas tun müssen, um einen Fisch aus dem Wasser zu ziehen», sagt Ernst Grob.