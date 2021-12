TG Wolzen mit neuer Leitung und neuer Kleidung

Nachwuchstalente Neue Skianzüge als Abschiedsgeschenk: Die Coronapandemie kam Ruedi Looser bei der Suche nach Nachfolgern zu Hilfe Bei der Trainingsgemeinschaft (TG) Wolzen geht eine Ära zu Ende: Ruedi Looser tritt nach über 20 Jahren als Koordinator ab und übergibt die Verantwortung für die jungen Skitalente in mehrere Hände. Der Ebnat-Kappler wird aber trotzdem noch am Pistenrand zu sehen sein. In einem der neuen Trainingsanzüge. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 20.12.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Führungsriege der TG Wolzen: (hinten von links): Adrien Aerne Chef Fun, Silvio Schaufelberger neu Chef Race, Marc Wittenwiler neu Chef Junioren, Melanie Rutz ehemals Race 2, Rene Hug neu Koordinator, Karin Götte neu Finanzen und Sekretariat, Ruedi Looser ehemals Race und Koordination. Vorne die fleissigsten Talente: (von links) Sarina Wittenwiler, Monja Strübi, Laureen Hug, Nadine Bollhalder und Joé Wittenwiler. PD

Cédric Noger war in den ersten Jahrgängen, die Ruedi Looser in der Trainingsgemeinschaft TG Wolzen betreute. Heute startet das Mitglied des Skiclubs Speer Ebnat-Kappel bei Weltcup-Rennen. Und Ruedi Looser, Nogers Vorbild und einstiger Trainer, hat sich entschlossen, kürzerzutreten. Über 20 Jahre war er als Koordinator der TG Wolzen im Einsatz. Dabei organisierte, koordinierte und leitete er Trainings. Er stellte Trainingslager auf die Beine, meldete die jungen Talente zu Skirennen an und begleitete sie an den Renntagen.

«Ich stand in den vergangenen 20 Wintern wahrscheinlich jedes Wochenende auf Ski», schätzt er. Allein hätte er diese Arbeit mit der TG nicht leisten können, sagt er.

«Dahinter steckt sehr viel ehrenamtliche Arbeit».

Trainer, Leiter, Betreuer, aber auch Köche – es braucht viele, um den Kindern optimale Trainingsmöglichkeiten anzubieten.

Etwa 100 Kinder schafften den Sprung in einen Kader

Ruedi Looser, übergibt nach über 20 Jahren die Koordination der TG Wolzen. Bild: PD

Mit der TG bestritten die beteiligten Skiclubs einen neuen Weg. Die gemeinsame Jugendförderung brauchte weniger Verantwortliche, als wenn sie jeder Verein selbst an die Hand genommen hätte. Man kannte sich über die Clubgrenzen hinaus, profitierte voneinander. In den besten Jahren nahmen bis zu 150 Kinder an den Trainings der TG Wolzen teil. Nicht alle hatten Talent und Ambitionen für den Skirennsport, darum gibt es nebst den Race-Gruppen auch eine Fun-Gruppe.

Er habe immer eine vielschichtige Truppe haben wollen, nicht nur die Spitzenathleten, sagt Ruedi Looser. Trotzdem:

«Im Schnitt waren sicher fünf Kinder in einem Ostschweizer Kader. Das macht über all die Jahre gesehen etwa 100.»

Aktuell sind es drei. In Ruedi Loosers Bilanz schwingt ein bisschen Stolz mit. Der Bekannteste: Cédric Noger, der es bis in den Weltcup geschafft hat.

Doch auch wer den Traum einer Karriere aufgeben musste, hat gute Erinnerungen an die TG-Zeit. «Wir konnten viele ehemalige Mitglieder gewinnen, um bei uns als Leiterin oder Leiter einzusteigen. Sie geben den Kindern ihre Erfahrungen weiter und halten so die TG am Leben», sagt er. Denn eines darf man nicht unterschätzen: Bis zu 70 Personen stehen in einer Saison als Trainer oder JO-Leiter auf der Piste.

Eine adäquate Bekleidung ist das Mindeste

Diese «Ehrenamtlichen» für die Sache zu begeistern und festzunageln, gehörte ebenfalls in den Aufgabenbereich von Ruedi Looser. Dass er diesen Personen und den Kindern der TG Wolzen eine adäquate Bekleidung zur Verfügung stellen konnte, war für ihn das Mindeste.

So ist Ruedi Looser zufrieden, dass er als eine seiner letzten Amtshandlungen alle mit neuer Bekleidung ausstatten konnte. Für die Suche nach Sponsoren hatte er stets ein gutes Rezept. «Man muss die richten Personen an den richtigen Ort schicken.» Und: Wenn die Kinder der TG Wolzen auf der Piste erfolgreich sind, dann seien sie im Gespräch und das öffne die Geldbeutel der Sponsoren.

Aber man findet in den Ranglisten nie den Namen TG Wolzen hinter den Namen der Teilnehmer. Ruedi Looser bestätigt das: «Die Kinder starten immer unter dem Namen ihres Skiclubs.» Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, es bei einer Trainingsgemeinschaft zu belassen und keinen Verein zu gründen. Ruedi Looser ist überzeugt: «Wenn wir daraus einen Verein gegründet hätten, hätte dies die örtlichen Skiclubs geschwächt und einige wären in diesen Jahren wohl eingegangen.»

Wolzen bietet ideale Trainingsbedingungen

Das gute Verhältnis zu den Skiclubs zeigt sich auch darin, dass die vier Vereine, die ihre Hütten im Skigebiet haben, dort die Kinder während des Samstagstrainings bewirten. Das ist einer der Gründe, warum Ruedi Looser das Trainingsgelände in der Wolzen ideal findet. Das Schneetraining wird dort abgehalten, sobald die Bahn läuft. «Wir haben auch ein gutes Einvernehmen mit der Bahngesellschaft und sie bieten uns beste Trainingsbedingungen an». Den Kindern kommt dabei entgegen, dass das Gelände sehr abwechslungsreich und teilweise anspruchsvoll ist. Ruedi Looser findet ausserdem, dass die Renntrainings dort stattfinden sollen, wo sie auch gesehen werden. Nicht selten wolle ein jüngeres Kind da auch mitmachen und schliesse sich deshalb der TG an.

Im vergangenen Winter hat die TG ihren Betrieb wegen Corona ruhen lassen. Ruedi Looser konnte und wollte den Trainingsbetrieb unter den geltenden Coronamassnahmen nicht im bewährten Modus aufrechterhalten. Das habe aber keinesfalls bedeutet, dass die Kinder nicht auf den Ski standen. «Eltern von Kindern in der Race-Gruppe haben einen Trainingsbetrieb aufgezogen», erzählt Ruedi Looser. Die TG stellte ihnen das Material zur Verfügung und: «Daraus hat sich eine Nachfolgelösung für mich entwickelt, sodass ich meinen Posten abgeben kann», freut sich Ruedi Looser. Seine Aufgaben werden nun auf mehreren Schultern verteilt, was er als einen weiteren Vorteil anschaut.

Ganz verabschieden will sich Ruedi Looser aber dennoch nicht von der TG Wolzen: Er hat sich gemeldet, um die Kinder bei einigen Aktivitäten zu begleiten. Jedes Wochenende im Winter wird er wohl nicht mehr auf den Ski stehen. Und wenn doch, dann mehrheitlich zu seinem eigenen Vergnügen.

Trainingsgemeinschaft (TG) Wolzen Die Trainingsgemeinschaft (TG) Wolzen wurde als Jugendorganisation (JO) der Skiclubs Nesslau, Neu St.Johann, Ennetbühl, Krummenau, Ebnat-Kappel, Speer Ebnat-Kappel und Wattwil ins Leben gerufen. Das Ziel ist, dass sie gemeinsam den Kindern auf der Wolzenalp bei Krummenau die Möglichkeit zum Skifahren und Trainieren bieten wollen. Kinder ab etwa sieben Jahren dürfen bei der TG Wolzen mitmachen, Voraussetzungen sind ein gewisses Niveau beim Skifahren und mindestes ein Elternteil muss Mitglied bei einem angeschlossenen Skiclub sein. Die aktuell rund 50 Kinder, die bei der TG Wolzen mitmachen, sind in die Gruppen Fun und Race eingeteilt. Die Gruppe Fun trifft sich jeweils am Samstag und hat zum Ziel, die Technik zu verbessern und einzelne Tore zu fahren. Die Fun-Kinder nehmen am TG-internen Rennen teil. Sportlich ambitioniertere Kinder sind bei den Race-Gruppen dabei. Sie treffen sich am Mittwochnachmittag und am Samstag zum Training. Dort verbessern sie nicht nur die Skitechnik, sondern fahren auch zwischen Riesenslalom- und Slalom-Toren. Die Kinder, die keine Lizenz lösen, starten am TG-internen Rennen, an Clubrennen sowie am Jugendskirennen. Wer noch mehr auf Leistung setzen will, kann eine Rennlizenz lösen. Diese Kinder nehmen an Trainingslagern auf dem Gletscher teil und bestreiten alle Rennen des OSSV-Cups. (sas)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen