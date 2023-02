Nachwuchsforscherin Kantischülerin sucht unentdeckte Planeten: Mit ihrer Maturaarbeit steht eine Ebnat-Kapplerin im Finale von Schweizer Jugend Forscht Lamiah Hammam besucht die Kantonsschule Wattwil und begab sich im Rahmen ihrer Maturaarbeit auf die Suche nach Mikrolinsen-Ereignissen im Weltall. Im Glücksfall könnte die junge Forscherin auf noch unentdeckte Himmelskörper stossen. Alec Nedic Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lamiah Hammam vor der Kanti Wattwil, wo sie das Schwerpunktfach Mathematik und Physik besucht. Bild: Alec Nedic

«Ich glaube, ich forsche so gerne, weil es mir hilft, grundlegende Fragen zu beantworten», antwortet die 18-jährige Kantischülerin auf die Frage, wo ihre Begeisterung für die Wissenschaft herrührt. «Warum ich hier bin und was es da draussen alles gibt, solche Themen beschäftigen mich.» Und offenbar nicht nur sie: Lamiah Hammam darf ihre Arbeit am Finale von Schweizer Jugend Forscht im April in St.Gallen vorstellen, wo eine Expertenjury darüber urteilt.

Den Antworten auf ihre grossen Fragen versucht Lamiah Hammam aus Ebnat-Kappel mit ihrer Maturaarbeit einen kleinen Schritt näherzukommen. Sie besucht an der Kantonsschule in Wattwil das Abschlussjahr im Schwerpunktfach Mathematik und Physik und versucht in ihrer Arbeit herauszufinden, was alles im Weltraum herumfliegt.

Dazu programmierte sie einen Filter, der riesige Datensätze verarbeitet und auf spezielle Events durchsucht. Diese Ereignisse werden Mikrolinsen-Events genannt und sind nicht gerade simpel gestrickt. Sie ermöglichen es der Kantischülerin, das All nach Planeten und Sternen abzusuchen.

Licht im weiten All

Lichtstrahlen im Weltall werden durch Masse, beispielsweise Planeten, abgelenkt. Dieses Phänomen beschreibt Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie als Gravitationslinseneffekt. Es ist sehr kompliziert und ermöglicht Astronomen normalerweise nicht sichtbare Himmelskörper durch das Teleskop zu erkennen. «Gravitationslinsen mathematisch zu beschreiben, ist für eine Gymnasiastin aber leider zu komplex», bemerkt Lamiah Hammam mit einem bedauernden Lächeln.

Deshalb entschied sie sich auf Anraten eines Astrophysikers aus Cambridge als Arbeitsthema für den Mikrolinsen-Effekt, quasi Gravitationslinsen «light». Dieser Effekt hat kein sichtbares neues Bild der Himmelskörper, sondern lediglich eine Verstärkung ihrer Helligkeit zur Folge. Der Mikrolinsen-Effekt wird oft dazu verwendet, Exoplaneten, also Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems, aufzuspüren.

Für die Hobby-Astronomen: Dieses Video erklärt, was es mit dem Mikrolinsen-Effekt auf sich hat. Video: Youtube/Las Cumbres Observatory

Das Hauptziel der Arbeit sei, ein Programm zu schreiben, welches grosse Mengen an Daten durchsuche. Geliefert werden diese von einem Teleskop in Kalifornien, erklärt Lamiah Hammam. Sie führt aus: «Die Daten beschreiben Lichtkurven und der programmierte Filter soll genau diejenigen Lichtkurven erkennen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit Mikrolinsen-Events darstellen.»

Da der Datensatz bis anhin noch nicht umfassend auf Mikrolinsen-Events untersucht wurde, könnte Lamiah Hammam theoretisch, wenn es auch unwahrscheinlich erscheint, auf einen unentdeckten Exoplaneten stossen.

Exoplaneten können durch den Mikrolinsen-Effekt entdeckt werden. Bild: European Southern Observatory

Programmieren selbst beigebracht

Die Gymnasiastin verwendete zum Schreiben ihres Programms die Programmiersprache Python, welche sie sich im Rahmen ihrer Maturaarbeit selbst beibrachte. Geholfen habe dabei ihr Vater und ihr guter Bekannter Jonas Frey, der an der Uni Bern studiere, sagt Lamiah Hammam. Am Anfang schreckte sie davor zurück, eine ganze Programmiersprache zu erlernen.

Lamiah Hammam lernte, sich vor grossen Herausforderungen nicht abschrecken zu lassen. Alec Nedic

«Es hörte sich an wie eine grosse Hürde», gibt die Ebnat-Kapplerin zu. Nachdem sie sich aber zum Entschluss durchrang, nahm das Projekt Stück für Stück Form an. Für diese Erfahrung ist sie dankbar: «Ich lernte, mich vor grossen Aufgaben nicht einschüchtern zu lassen. Es sind immer kleine Hürden, die man nacheinander überwinden kann.»

Herausfordernd war Lamiah Hammams Arbeit dennoch. Die grösste Schwierigkeit: Die immensen Datenmengen zu verarbeiten. Um die rund fünf Terabytes an Lichtkurven zu filtern, nutzte sie die Leistung von vier Rechnern gleichzeitig.

Dennoch nahm es eine Rechenzeit von 14 Tagen in Anspruch, bis alles runtergeladen und durchgefiltert wurde. Zur Veranschaulichung: Zur Speicherung der Datenmenge, welche die Gymnasiastin mit ihrem Programm nach Mikrolinsen-Events durchkämmte, bräuchte man 40 Smartphones.

Arbeit am Feinschliff

Die erfolgreiche Durchfilterung der Daten ist für Lamiah Hammam schon ein wichtiger Erfolg. «Ich glaubte ehrlich gesagt nicht daran, dass es klappt», sagt sie rückblickend.

Trotzdem, die ehrgeizige Nachwuchsforscherin erklärt ihre Arbeit noch nicht für beendet. Aktuell erkenne der Filter nämlich bereits bestätigte Mikrolinsen-Lichtkurven nicht immer. Auch Lichtkurven, die zwar denjenigen der Mikrolinsen ähnlich sehen, aber keine sind, werden zurzeit als Mikrolinsen-Lichtkurve herausgefiltert.

Das möchte Lamiah Hammam bis zum Finale von Schweizer Jugend Forscht beheben. Zur Seite steht ihr dabei ein Experte der ETH. Die Ebnat-Kapplerin freut sich an ihrem Projekt noch weiter zu feilen und vielleicht bald ein bisher unbekanntes Mikrolinsen-Event aufzuspüren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen