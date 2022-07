Nachruf von Sheila Rutz-Adam

Nachruf Sheila Rutz-Adam war eine engagierte Schulrätin und ein Familienmensch Jahrelang engagierte sich Sheila Rutz-Adam als Samariterlehrerin und Schulrätin im Neckertal. Die Coiffeuse war zudem dreifaches Mami. Am 17. Juli ist sie 47-jährig verstorben. Heidi Seelhofer 29.07.2022, 10.00 Uhr

Sheila Rutz-Adam. Bild: Bild: PD

Vor bald 48 Jahren, am 26. November 1974, erblickte Sheila Rutz-Adam das Licht der Welt. Den Grossteil ihrer Kindheit verbrachte sie zusammen mit ihrem Bruder Mario im Kanton Solothurn in Riedholz. Schon früh zeigten sich ihre Kreativität und ihr Sinn für Schönheit. Sie erlernte den Beruf der Damen- und Herrencoiffeuse.

Durch ihre Heirat zog es sie ins Neckertal nach Oberhelfenschwil, wo sie ihren eigenen Coiffeursalon führte. Aus ihrer ersten Ehe wurden ihr drei Töchter geschenkt: Adriana, Leandra und Elina. Sheila Rutz-Adam engagierte sich auch in der Öffentlichkeit und war während vieler Jahre als Samariterlehrerin und -präsidentin in Oberhelfenschwil tätig.

Von Schicksalsschlägen blieb sie nicht verschont. Sie verlor ihren Bruder im jungen Alter von 40 Jahren durch den plötzlichen Hirnschlagtod. Nur gerade sieben Wochen später musste sie sich auch von ihrem Vater für immer verabschieden. Dazu kam, dass bei Sheila Rutz-Adam 2013 eine Krebsdiagnose gestellt worden ist. Es folgte eine aufwendige Behandlung. Sie war eine Kämpferin und stets bereit, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Im Jahr 2018 galt sie als geheilt, woraufhin sie ihr Leben voller Energie neu gestaltete.

Grosses Engagement für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Im Frühjahr 2014 wurde sie in den Schulrat der Schule Neckertal gewählt. Voller Motivation hat sie dieses Amt angenommen und ausgeführt. Anfänglich war sie zuständig für die Ressorts Musik und Elternmitarbeit, später wechselte sie zum Ressort Soziales, was ihr besonders zusagte.

Es war ihr stets ein grosses Anliegen, sich für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu engagieren. Sie konnte hartnäckig dranbleiben, wenn es die Situation erforderte. Das tat sie bis zuletzt Ende Juni. Sie kämpfte noch für ein Kind, das unbedingt einen Platz in einem Internat erhalten sollte.

Sheila Rutz-Adam war ein allseits beliebtes Schulratsmitglied. Behörde, Schulleitungen, Verwaltungen, Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende schätzten sie sehr. Sie war eine «Schafferin», packte unkompliziert an, genoss aber umso mehr auch gemütliche Stunden im Familien- und Freundeskreis sowie unzählige Jass- und Spielabende. Ferientage, Wanderungen und Ausflüge mit ihrer geliebten Vespa gehörten ebenso dazu wie neue Freundschaften zu knüpfen.

Am 18. August 2018 gab sie ihrem zweiten Ehemann Markus Rutz das Jawort. Zusammen mit den drei Töchtern bezogen sie im Februar 2020 ihr neues Haus in Necker. Auch ihren Coiffuresalon zügelte sie in dieses Haus.

Abschiedsfeier im Oberstufenschulzentrum

Im August 2021 kam die Krebsdiagnose zurück, und trotz intensiver Behandlung ging es schnell. Immer wieder glaubte sie an ein gutes Ende. Noch Ende Juni genoss sie mit ihrem Mann ein paar kraftspendende und wohltuende Tage, wie sie selbst sagte, im Südtirol. Am 17. Juli hat Sheila Rutz-Adam den Kampf verloren und zu Hause im Kreise ihrer Lieben die Augen viel zu früh für immer geschlossen.

Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, dass ihre Abschiedsfeier im Oberstufenzentrum Necker gestaltet wird, da sie sich in der Schule immer besonders wohlfühlte. Ihre Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Familie haben diesem Wunsch gerne entsprochen und am Donnerstag, 28. Juli, schweren Herzens Abschied genommen.