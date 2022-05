Nachruf Peter Weber, langjähriger Gemeinderatsschreiber von Mogelsberg, ist verstorben Im Alter von 80 Jahren ist Peter Weber verstorben. Er wuchs in St.Peterszell auf und war langjähriger Gemeinderatsschreiber in Mogelsberg. Kurt Nüssli 18.05.2022, 14.00 Uhr

Peter Weber ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Bild: PD

Peter Weber, geboren am 25. Oktober 1941, wuchs in St.Peterzell auf, zusammen mit drei Geschwistern. Nach Abschluss der Primar- und Sekundarschule absolvierte er in der Gemeindekanzlei Brunnadern die Verwaltungslehre. Danach arbeitete er bei der Gemeinde St.Peterzell als Aushilfskanzlist. Obwohl er noch nicht volljährig war, wurde er am 28. April 1960 zum Zivilstands- und Betreibungsbeamten per 1. Juni 1960 gewählt. Er hat aushilfsweise auch andere Amtsstellen vertreten.

Er war der einzige Gemeindebeamte, der ein Auto besass. Gemeindeammann Scheu beauftragte ihn oft, in der weit verzweigten Gemeinde Fahraufträge zu erfüllen. Im November 1967 wurde er zum Gemeinderatsschreiber gewählt. Dieses Amt und jenes des Bausekretärs gehörten zu seinen Hauptaufgaben bis zur Pensionierung Ende Oktober 2004. Er führte auch das Gemeindekassieramt.

Er war in vielen Bereichen für die Öffentlichkeit tätig. So gehörte er dem Schulrat an, war Schulkassier und Schulaktuar. Er engagierte sich in der freiwilligen Feuerwehr und war 16 Jahre lang für den Verkehrsverein tätig. Er betreute viele Jahre das Gemeindearchiv und die Gemeindebibliothek. Eine Zeit lang war er Mitglied der Programmkommission der Ostschweizer Radio- und Fernsehgesellschaft.

Ferien in der Schweiz und Wandern mit SAC-Senioren

Seine Frau Waltraud lernte er im Frühjahr 1962 kennen. 1963 heirateten sie. Oberhalb des Gemeindehauses mieteten sie sich ein Haus. 1969 kamen Sohn Bernhard, 1971 Tochter Ulrike und 1974 Sohn Manfred zur Welt. Im Jahre 1997 wurden sie Grosseltern und dann im Jahre 2001 und 2003 weitere Male.

Die Ferien verbrachte er gerne in der Schweiz, aber auch bei der Familie in der Steiermark. Die Reise mit dem Autozug nach Hamburg und durch Schleswig-Holstein waren ein grosses Erlebnis. Drei Mal reiste er nach Indien.

Im Militär absolvierte er die Rekrutenschule auf dem Monte Ceneri, dann folgte die Unteroffiziersschule in Bière. Nach einer weiteren Militärdienstzeit wurde er zum technischen Feldweibel befördert.

In den 1990er-Jahre wurde er Kassier beim SAC Toggenburg. Er hat an zahlreichen «Hötteträgete» teilgenommen. Bei verschiedenen Bauvorhaben an der Zwinglipasshütte half er tatkräftig mit. Er schloss sich den aktiven Wanderern der SAC-Senioren an und begleitet diese. Einige Wanderungen hat er selbst geplant und geführt.

Regelmässig fuhr er für die Spitex Mogelsberg. Zudem war er als langjähriger Gemeindemitarbeiter dazu prädestiniert, am Mogelsberger Buch mitzuarbeiten, das 1999 veröffentlich wurde.

Vor drei Jahren machte sich dann die seltene Krankheit Amyloidose bemerkbar. Er konnte sich einem medizinischen Programm anschliessen, welches diese Krankheit erforscht und Behandlungsmöglichkeiten sucht. Mit diesen Medikamenten gelang es, die Krankheit etwas auszubremsen. Nach seinem Sturz Anfang Februar wohnte er im Pflegeheim in Brunnadern. In den frühen Morgenstunden des 13. April 2022 schlief er dann ruhig ein.