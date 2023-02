In der Wirkstatt Auboden in Brunnadern mähen Schweine den Rasen

Nachhaltigkeit «Entspricht unserer Philosophie»: Die Wirkstatt Auboden in Brunnadern beteiligt sich erfolgreich am Programm Swisstainable von Schweiz Tourismus Das Seminar- und Erlebniszentrum Wirkstatt Auboden ist von Schweiz Tourismus mit dem Nachhaltigkeitsausweis Swisstainable Level II ⃰ ausgezeichnet worden. Damit werden die Bemühungen des Aubodens gewürdigt, verantwortungsvoll in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu agieren. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leiterin Sandra Neff und Alexandra Pfender, Kommunikation und Marketing, setzen sich für den nachhaltigen Betrieb der Wirkstatt Auboden in Brunnadern ein. Bild: Urs M. Hemm

«Wir waren uns dessen gar nicht bewusst, wie viele der nötigen Kriterien wir bereits erfüllen, als wir den Antrag zur Aufnahme ins Programm Swisstainable von Schweiz Tourismus eingereicht haben», sagt Alexandra Pfender. Sie ist im Seminar- und Erlebniszentrum Wirkstatt Auboden in Brunnadern unter anderem verantwortlich für die Kommunikation und das Marketing.

«Umso überraschter waren wir denn auch, als uns Schweiz Tourismus direkt auf Level II eingestuft hat», ergänzt die Leiterin des Aubodens, Sandra Neff. Es sei aber auch eine Bestätigung dafür gewesen, dass sich das Team des Aubodens in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung des Betriebs in vielen Bereichen auf dem richtigen Weg befinde.

Neben den Seminar- und Schulungsangeboten betreibt der Auboden eigenen Gemüse- und Kräuteranbau in diversen Gewächshäusern sowie auf einer Freilandfläche von rund 1900 Quadratmetern.

Vorhandene Umweltressourcen nutzen

«Angefangen hat alles mit der Verleihung des Labels «Goût Mieux» im Jahr 2019», sagt Alexandra Pfender. Dieses zeichnet Gastronomiebetriebe aus, die mindestens die Hälfte aller Lebensmittel aus tier- und umweltgerechter Produktion beziehen.

Der Hühnerstall ist aus alten Lattenrosten gefertigt. Bild: Urs M. Hemm

Zudem ist der Auboden seit vergangenem Jahr Mitglied bei Ok:Go, einer Initiative, die sich für barrierefreien Tourismus sowie barrierefreie Gastronomie einsetzt. «Sich nun zusätzlich für Swisstainable zu bewerben, war der nächste, logische Schritt, denn die Werte des Programms entsprechen unserer Philosophie», sagt Sandra Neff.

Das Swisstainable-Programm verlangt von seinen Mitgliedern konkrete Anstrengungen in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft sowie Wirtschaft, damit, so heisst es bei Schweiz Tourismus, «unsere Enkelkinder unsere Destinationen in ihrer faszinierenden Schönheit und Vielfalt noch bereisen und erleben können».

«Uns war es schon immer wichtig, dass wir auch bei kleineren Projekten immer Rücksicht auf die Landschaft nehmen und wenn immer möglich, wie wir es beim Bau des neuen Hühnerstalls gemacht haben, bereits vorhandene Ressourcen nutzen», erläutert Alexandra Pfender. In diesem konkreten Beispiel dienten die Lattenroste von ausrangierten Betten des Zivilschutzes als Bauholz und ein alter Pflanztisch aus der Gärtnerei als Bodenplatte.

Weitere Massnahmen sind, dass für die Bewässerung der Pflanzen Regenwasser in alten Öltanks gesammelt wird. «Wir achten aber beim Anbau bereits sehr darauf, dass wir das natürliche Gefälle des Geländes nutzen. So bleibt der Boden feucht, die Pflanze steht aber auch nicht im Wasser. Durch Mulchen verhindern wir zudem, dass der Boden austrocknet, sodass wir das Giessen und so den Wasserverbrauch auf ein Minimum beschränken können», erklärt Sandra Neff.

Regionale Anbindung pflegen

Im Bereich Gärtnerei werden soweit möglich keine Maschinen und keine künstlichen Dünger oder Schutzmittel eingesetzt. «Die Enten fressen unsere Schnecken und als ‹Rasenmäher› bekommen wir demnächst Kune- Kune-Schweine, eine Schweinerasse, die Gras frisst», sagt Sandra Neff.

Die Gewächshäuser werden nur auf ein Minimum beheizt. Dafür sind die Böden der Aufzuchttische mit kleinen Warmwasserschlangen bestückt. Damit die Wärme nicht verloren geht, werden die Tische mit einer Plane abgedeckt.

Warmwasserschlangen unter den Setzgefässen wärmen die Pflanzen. Bild: Urs M. Hemm

Wichtig ist Alexandra Pfender und Sandra Neff auch der Regionale Bezug. «Alles, was wir produzieren und nicht für uns selbst brauchen, verkaufen wir entweder hier bei uns im Laden oder auf Märkten oder in Geschäften in der nächsten Umgebung. Ebenso halten wir es mit dem Einkauf. So berücksichtigen wir unsere Nachbarn, sparen Kilometer und reduzieren so die Umweltbelastung wie auch unsere Kosten», erläutert Sandra Neff.

In Bezug auf die Mobilität würden sie ihre Gäste auch immer darauf hinweisen, dass der Auboden sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist. «Schliesslich haben wir eine Postautohaltestelle direkt vor unserer Haustür», sagt Neff.

Auf Gästebedürfnisse Rücksicht nehmen

Wichtig beim Programm Swisstainable ist zudem der Bezug und der Kontakt zur regionalen Bevölkerung, wie auch das Eingehen auf spezielle Bedürfnisse der Gäste. «Wir kochen grundsätzlich vegetarisch bei uns», sagt Alexandra Pfender.

Die Hochbeete sind aus ausgedienten Kunststoffplatten gemacht, die ursprünglich zum Dach des Gewächshauses gehörten. Bild: Urs M. Hemm

Wenn aber eine Geburtstags- oder Hochzeitsgesellschaft ausdrücklich Fleisch verlange, werde dieser Wunsch selbstverständlich berücksichtigt. «Wir achten aber darauf, dass das Fleisch aus artgerechter Haltung und aus der Region kommt», sagt sie. Selbstverständlich werde auch auf alle Unverträglichkeiten Rücksicht genommen.

Rücksicht werde auch auf die Bedürfnisse der zwölf Mitarbeitenden genommen. «Es hat zwar jeder seinen Spezialbereich, alle können aber überall mithelfen. Zudem gibt es keine fixen Arbeitszeiten, jeder ist für sich und seine Arbeit selbst verantwortlich», sagt Sandra Neff. Für neue Inputs in ihrer Arbeit würden immer wieder Praktikanten aus aller Welt oder auch Lehrpersonen auf Bildungsurlaub sorgen.

Das Seminar- und Erlebniszentrum Wirkstatt Auboden ist eine GmbH und ist selbsttragend.

⃰ Swisstainable-Programm Swisstainable ist ein Nachhaltigkeitsprogramm von Schweiz Tourismus und ist je nach Engagement in drei Level abgestuft. Am Programm beteiligt sind unter anderem Hotels wie das Carlton Hotel St. Moritz, das Hotel Beau Rivage in Genf, aber auch zahlreiche Jugendherbergen, Bed & Breakfast oder Campingplätze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen