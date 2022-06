Nachhaltigkeit Ende Juni schliesst der Bioladen Punkt in der Wiler Altstadt – doch es gibt eine Nachfolgelösung Der Bioladen Punkt ist ein beliebtes Lebensmittelgeschäft für die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wiler Altstadt. Ende Juni gehen nun die bisherigen Geschäftsführerinnen in Pension. Im August führen zwei andere Frauen den Laden weiter. Samantha Wanjiru 29.06.2022, 12.24 Uhr

Die bisherigen Geschäftsführerinnen des Bioladens Punkt in Wil, Edith Benn (links) und Ursula Tosch, wurden von ihren Stammkunden mit einem Abschiedsapéro überrascht. Bild: PD/Marianne Gartmann

Frisch, regional und biologisch. Wer aus Wil kommt und auf eine entsprechende Ernährung achtet, der kennt wohl den Bioladen Punkt. An der Marktgasse 38 in der Altstadt erhalten Kundinnen und Kunden so ziemlich alles, was das Bioherz begehrt. Die beiden Chefinnen Ursula Tosch und Edith Benn bieten dort von Lebensmitteln bis Kosmetika eine breite Palette von Produkten an.