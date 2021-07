Warum der Baumwipfelpfad für den Prix Montagne nominiert wurde

Nachgefragt «Ich kenne kein vergleichbares Projekt in der Schweiz»: Warum der Baumwipfelpfad Neckertal unter den Nominierten für den Prix Montagne ist Es sei schlicht ein in sich stimmiges Konzept, sagt Ivo Torelli, Mitglied der Geschäftsleitung der Berghilfe Schweiz, über den Baumwipfelpfad Neckertal. Zudem erklärt er, warum die Gewinnchancen aller sechs Nominierten gleich gross sind. Urs M. Hemm 25.07.2021, 05.00 Uhr

Wie sind Sie auf den Baumwipfelpfad Neckertal gestossen?

Ivo Torelli: Wir von der Schweizer Berghilfe, zusammen mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, organisieren den Prix Montagne gemeinsam und schreiben den Wettbewerb lediglich aus. Es sind die Initianten oder Betreiber, die sich mit ihren Projekten drauf hin bewerben. Die Vertreter der Berghilfe kannten den Baumwipfelpfad jedoch bereits, weil sie das Projekt unterstützt haben.

Was unterscheidet den Baumwipfelpfad Neckertal zu anderen, ähnlich gelagerten Projekten?

Ehrlich gesagt kenne ich kein vergleichbares Projekt in der Schweiz. Die Idee, einen Baumwipfelpfad zu errichten und diese Idee auch so gut und konsequent umzusetzen, ist einzigartig. Er ist gut erreichbar und bietet Einblick in eine Welt, den man nirgends sonst in der Art bekommt. Es ist schlicht ein in sich stimmiges Konzept.

Der Baumwipfelpfad Neckertal hat sich als Erfolg herausgestellt. Dennoch stiess die Idee anfangs auf grossen Widerstand. Wir erklären Sie sich das?

Meine Arbeit bei der Berghilfe zeigt immer wieder, dass es neue Ideen immer anfangs schwierig haben. Die Menschen haben Angst vor möglichen Konsequenzen, auch wenn sie meist nicht genau wissen, worum es eigentlich geht. Die Initianten des Baumwipfelpfades haben aber bereits im Frühstadium des Projekts verschiedene Umweltverbände, die Gemeinde und die Bevölkerung in die Planung miteinbezogen, damit sie auf eine breite Unterstützung zählen konnten.

Ein Kriterium für die Nominierung für den Prix Montagne ist der Modellcharakter. Nun hat in Laax Europas längster Baumwipfelpfad eröffnet. Verliert der Baumwipfelpfad Neckertal dadurch nicht sein Alleinstellungsmerkmal und damit an Attraktivität?

Für die Nomination ist ausserdem die Wirtschaftlichkeit von Bedeutung. Wir wollen keine Innovationen auszeichnen, sondern Ideen, die erfolgreich umgesetzt wurden und nachhaltig funktionieren. Darum achten wir genau darauf, dass ein Betrieb über drei Jahre wirtschaftlich rentabel ist, was aus einer innovativen Idee ein Projekt mit Modellcharakter macht. So gesehen ist der Baumwipfelpfad Neckertal geradezu ein Musterbeispiel, was den beschriebenen Modellcharakter einer Idee angeht. Dass Laax diese Idee aufgenommen hat, unterstreicht den Erfolg des Baumwipfelpfades Neckertal und ist als Kompliment und nicht als Konkurrenz zu sehen, zumal die beiden geografisch ziemlich weit auseinander liegen.

Die sechs nominierten Projekte sind inhaltlich in ihrer Art sehr unterschiedlich. Was könnte am Ende für den Gewinn des Prix Montagne ausschlaggebend sein?

Die sechs nominierten Projekte sind tatsächlich sehr unterschiedlich gelagert. Was sie aber verbindet – und das ist der Grundgedanke, der hinter dem Prix Montagne steckt – ist, dass wir Projekte auszeichnen, die wirtschaftlich funktionieren und so beweisen, dass man auch in Berggebieten erfolgreich sein kann. Zudem schaffen oder erhalten diese Projekte Arbeitsplätze und beleben somit die Bergregionen, was der Zweck der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Schweizer Berghilfe ist. Der Gewinner der Prix Montagne wird aufgrund der drei Kriterien Wirtschaftlichkeit, Modellcharakter sowie des geleisteten Beitrags an die Wertschöpfung und Beschäftigung in einer Region gekürt. Potenziell könnten alle sechs Nominierten gewinnen – am Ende liegt die Entscheidung aber bei der Jury. Für die Qualität der bisher nominierten Unternehmen spricht, dass alle – seit der ersten Verleihung des Prix Montagne vor elf Jahren sind es rund 70 – heute noch erfolgreich auf dem Markt sind.