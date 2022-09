Die Scherrer Ingenieurbüro AG geht in neue Hände über

Nachfolge Von der Schreibmaschine zum Laserscan: Die Scherrer Ingenieurbüro AG geht nach fast einem halben Jahrhundert in neue Hände über Hansueli Scherrer gibt nach 47-jähriger Geschäftstätigkeit sein gesamtes Aktienpaket der Scherrer Ingenieurbüro AG an seinen langjährigen Geschäftsführer Markus Wortmann ab. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Hansueli Scherrer (links) zieht sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurück und übergibt Markus Wortmann die Scherrer Ingenieurbüro AG in Ebnat-Kappel. Bild: Urs M. Hemm

«Mein erstes Büro in Nesslau, das ich gleich direkt nach meiner Ausbildung am Technikum in Rapperswil eröffnet hatte, bestand gerade mal aus meinem Küchentisch und einer Schreibmaschine», erinnert sich Hansueli Scherrer an die Anfänge der heutigen Scherrer Ingenieurbüro AG im Jahr 1975.

Zunächst beinhalteten seine Aufträge hauptsächlich Waldzusammenlegungen und den damit zusammenhängenden Bestandsaufnahmen, erläutert der gelernte Forstwart und studierte Landschaftsplaner mit Ausbildung in Fotogrammetrie (Fotogrammetrie ist ein Verfahren, bei dem anhand von Luftaufnahmen zuverlässige 3D-Bildmessungen vorgenommen werden können. Mit Hilfe zweier Luftbilder und der geeigneten Infrastruktur können Objekte wie Häuser oder Bäume berührungslos in ihrer Lage und Höhe vermessen werden; Anm. d. Red.).

Genaue Pläne, wohin er mit seinem Unternehmen kommen wollte, hatte Scherrer damals keine. «Zu der Zeit musste man in dieser Branche extrem flexibel sein, um mit den rasant fortschreitenden technischen Entwicklungen mithalten zu können», sagt der 77-Jährige.

Mit der Zeit brauchte er dann eine gewisse Anzahl Angestellte, um allen Aufträgen nachkommen zu können. Und so habe sich das Unternehmen immer weiter entwickelt, bis es zu dem geworden sei, was es heute ist.

Gewisse Risiken waren nötig

Wichtig sei immer gewesen, in der Branche immer die Nase vorn zu haben und mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten. «Das zog immer auch grosse Investitionen nach sich, um bestimmte Projekte realisieren zu können», sagt Hansueli Scherrer.

Einmal habe er aus zweiter Hand einen Computer für Fotogrammetrieauswertungen für 200'000 Franken angeschafft – für eine kleine Firma ein grosser Betrag, der durch entsprechende Aufträge auch wieder erwirtschaftet werden musste. Scherrer sagt:

«Wollte man aber bei diesem Geschäft mitmachen, waren grosse Investitionen nötig, auch wenn diese gewisse Risiken bargen.»

Die Konkurrenz auf dem Markt sei zu der Zeit nicht gross gewesen. «Zwar gab es zahlreiche Einmannbüros. Viele von denen wagten es aber nicht, zu investieren.» Ausserdem hätten ihm, vor allem in der Anfangszeit, seine Kontakte zum Forstwesen geholfen, die ihm den einen oder anderen Auftrag gebracht hätten.

Mehr und mehr habe er sich so in der Branche einen gewissen Ruf erarbeiten können, sodass auch vermehrt Aufträge vom Bund und von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) hereinkamen.

Die Luftbildfotogrammetrie wird unter anderem auch in städtischen Gemeinden und von Bauingenieuren zur Landvermessung eingesetzt. Bild: artec3d.com

«Diese Arbeiten beinhalteten unter anderem auch die Inventarisierung der Hoch- und Flachmoore von nationaler Bedeutung, an denen wir mit fotogrammetrischen Arbeiten beteiligt waren», sagt Hansueli Scherrer. Das habe aber eine gewisse Infrastruktur vorausgesetzt, über die sie damals, dank der getätigten Investitionen, als eines der wenigen Unternehmen auf dem Markt verfügten.

Auf verschiedene Standbeine abgestellt

Neben der Fotogrammetrie, den Waldinventuren und Biotopauswertungen sind wesentliche Aufgabenbereiche auch im Ingenieurwesen wie die Projektierung von Wald-, Alp- und Hoferschliessungen sowie von Wasserversorgungen.

Weitere, wichtige Standbeine der Scherrer Ingenieurbüro AG sind die Bereiche Naturschutz und Landwirtschaft. Im Naturschutz handelt es sich vor allem um Tätigkeiten wie Schutzgebietskartierungen, Biotopaufwertungen, ökologische Baubegleitungen, Landschaftsanalysen oder die fachliche Begleitung des Landschaftskonzepts Neckertal.

Aufgaben im Bereich Landwirtschaft beziehen sich auf das Erstellen von Nutzungskartierungen, die Planung und das Erstellen von Bewirtschaftungswegen sowie die Planung und Begleitung von Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten.

Auch wenn Hansueli Scherrer im Dezember 2021 das Geschäft in andere Hände gelegt hat, wird er nicht untätig bleiben. «Ich habe die letzten acht Jahre ein Projekt in Mexiko begleitet, das jetzt jedoch wegen Geldmangels und wegen der angespannten Sicherheitslage praktisch zum Erliegen gekommen ist», erzählt er.

Bis er sich wieder damit beschäftigen könne, wolle er an einem Projekt mitmachen, das zurzeit dem Lotteriefonds zur Beurteilung vorliege: die digitale Erfassung von Akten und Alpbüchern der Toggenburger Alpen. Dabei handelt es sich um Unterlagen, die zum Teil bis auf das Jahr 1450 zurückgehen. «Langweilig wird es mir also bestimmt nicht, und man muss etwas tun, woran man Freude hat», sagt Hansueli Scherrer.

Das Resultat, nicht der Weg sollte zählen

Seit 2007 Geschäftsführer und seit Dezember 2021 auch neuer Inhaber der Scherrer Ingenieurbüro AG ist der 57-jährige Geograf und Landschaftsökologe Markus Wortmann, der schon seit 1993 dem Unternehmen die Treue hält.

Zu Beginn habe er den Bereich Natur und Umwelt betreut, insbesondere, was den Moorschutz angehe. Zudem habe er das Kurswesen für Dritte ausgebaut, welches unter anderem die dreidimensionale fotogrammetrische Auswertung und Interpretation von Luftbildern beinhaltete. Später sei dann der forstliche und landwirtschaftliche Bereich dazu gekommen.

«Heute betreuen wir Vernetzungsprojekte in Oberhelfenschwil und von Wildhaus bis Ebnat-Kappel», sagt Markus Wortmann. Dazu berät die Scherrer Ingenieur AG zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe, wenn es um ökologische Aufwertungen und um eine optimale Bewirtschaftung von ökologischen Flächen geht. Ausserdem betreut das Unternehmen seit 2019 das Landschaftskonzept Neckertal, welches in der Ostschweiz eine besondere Stellung einnimmt.

Wichtig zudem sind nach wie vor Waldbestandeskartierungen mittels fotogrammetrischer Luftbildinterpretation. Aktuell werden die Bestandeskarten der Kantone Zürich und Graubünden bearbeitet. Zudem beschäftigt sich das Unternehmen hauptsächlich mit der Aktualisierung und Erarbeitungen der neuen Schutzverordnungen auf Gemeindeebene. Markus Wortmann sagt:

«Das ist eine sehr interessante Arbeit, die aber aufgrund der vielen Betroffenen, sei es Gemeinden, Private oder Umweltschutzorganisationen, auch ein gewisses Konfliktpotenzial birgt.»

Eigentlich sollte bei solchen Arbeiten das Resultat zählen. Oft aber werde um die verschiedenen Wege, die zu Resultat führen sollen, gestritten. Weniger Bürokratismus und einfachere Strukturen würden manchmal schneller zum Ziel führen. Die vielen Reglemente und Auflagen verängstigten häufig die Beteiligten und führen dann zu Trotzreaktionen, sagt Markus Wortmann.

Stellung im Markt behaupten

Doch auch wenn Markus Wortmann über einen guten Auftragsbestand nicht klagen kann, muss er stets auf dem Laufenden sein. «In Zukunft wollen wir vermehrt mit Laserscandaten, der sogenannten Lidar-Technologie, arbeiten. Da wollen wir Fuss fassen und diesen Bereich für unsere forstlichen Projekte ausbauen», sagt er.

Gleichzeitig wolle er das Engagement in den Bereichen Landwirtschaft und Naturschutz, die Beratungen und Projektierungen von Naturschutzprojekten intensivieren. «Viele Moorbiotope wurden in der Vergangenheit erfasst. Wir wissen, wo sie sind und in welchem Zustand sie sich befinden. Jetzt sind Bund und Kantone bestrebt, diese wieder aufzuwerten und zu renaturieren, wobei wir gerne auch unseren Beitrag leisten wollen», sagt Markus Wortmann.

Das Ziel müsse sein, dass die Scherrer Ingenieurbüro AG weiterhin eine gute Adresse für die Bereiche Forst, Naturschutz und Landwirtschaft im Toggenburg bleibt und auch auf kantonaler wie nationaler Ebene interessante Projekte bearbeiten darf.

Die Scherrer Ingenieurbüro AG hat seit September ihre neuen Büroräumlichkeiten im Bahnhof Ebnat-Kappel bezogen. So verfügen die fünf Mitarbeiter über eine moderne Infrastruktur und optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

