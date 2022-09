«Löwen» Mogelsberg: Eine 115-jährige Tradition wird weitergeführt

Nachfolge «Löwen» Mogelsberg kommt in die Hände der fünften Generation: Eine 115-jährige Tradition wird weitergeführt Claudia und Richard Schweizer übernehmen in fünfter Generation das Gasthaus und den Getränkemarkt Löwen in Mogelsberg. Der 29-jährige Sohn der bisherigen Gastwirte will als Koch viele neue Ideen umsetzen und die gutbürgerliche und traditionelle Speisekarte ergänzen. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Claudia und Richard Schweizer mit dessen Eltern Richard senior und Heidi (von links) auf der Terrasse des Gasthauses Löwen in Mogelsberg. Unmittelbar rechts vom Gasthaus befindet sich der Getränkemarkt. Bild: Urs M. Hemm

Schon als kleiner Junge hat Richard Schweizer junior gerne seinem Vater in der Restaurantküche zugeschaut. Als Erstklässler stand sein Berufswunsch schon fest: Auch er möchte Koch lernen. Mit viel Leidenschaft kocht der jetzt 29-Jährige in der gleichen Küche wie damals sein Vater. Es war also vorgezeichnet, dass das Gasthaus und der Getränkehandel Löwen in Mogelsberg auch in den kommenden Jahren in Familienhand bleiben werden.

«Wir sind froh», sagen Richard und Heidi Schweizer, «dass wir den Betrieb nach 35 Jahren an unseren Sohn Richard und seine Frau Claudia weitergeben können. So wird die Familientradition auch in der fünften Generation weitergeführt.» Die offizielle Übergabe ist auf den 1. Januar 2023 vorgesehen.

Gutbürgerlich und traditionell

Richard junior hat seit sechs Jahren als Küchenchef im «Leue» das Kommando. Er profitiert von seinen Erfahrungen, die er nach der Lehre in verschiedenen Vier- und Fünf-Sterne-Hotelküchen gesammelt hatte.

Voller Ideen ergänzt er die gutbürgerliche und traditionelle Speisekarte. Richard Schweizer sagt:

«Unsere Gäste schätzen das abwechslungsreiche Angebot. Sie wissen, dass sie bei uns regionale und frisch zubereitete Speisen erwarten.»

Erweitert werde die Karte jeweils mit saisonalen Spezialitäten, wie beispielsweise mit ausgesuchten Spargelmenus im Frühjahr oder mit den klassischen Wildspeisen zur Jagdsaison im Herbst.

Die Cordon-bleu-Woche im Mai mit über zehn verschiedenen Cordon bleus sowie die Metzgete sind bei den Gästen besonders beliebt. «Das Schöne bei diesen Anlässen ist für mich, dass meine jüngeren Geschwister wie selbstverständlich mit anpacken. Alle wissen, was zu tun ist», sagt Richard Schweizer junior.

In der Gaststube hat Heidi Schweizer mit viel Gastfreundschaft und Herzblut für einen reibungslosen Service gesorgt. In diese Fussstapfen darf ab Januar Claudia Schweizer treten. Als weitergebildete Restaurantleiterin und Sommelière freut sie sich, in Zukunft mit ihrem Mann die Gäste zu verwöhnen. Sie sagt:

«Es ist wertvoll, dass wir die ersten Monate noch auf Heidis Rückhalt zählen dürfen.»

Im Getränkemarkt, der ebenfalls zum Familienbetrieb gehört, hat die Kundschaft die Auswahl zwischen über 3000 Artikeln. Diese reichen von Mineralwasser, Frucht- und Obstsäften, in- und ausländischen Bierspezialitäten, auserlesenen Weinen über Gin, Rum und anderen Spirituosen bis hin zu über 500 Sorten allein an schottischen Whiskys. Insbesondere um diese werde sich Richard senior auch nach der Übergabe noch widmen.

Dank dieser Verbindung zum Getränkemarkt ist im Restaurant ein grosses Offenausschankangebot möglich. Dies animiert manchen Gast, etwas Neues zu probieren.

Ross, Wagen und einen Plymouth

Am Anfang der Geschichte stand Jakob Anton Schwitzer aus Winkeln bei Mosnang, der die Liegenschaft Löwen im Jahr 1907 erwarb. «Damals gehörten zum Gasthaus und dem Getränkehandel ein Kohlehandel, eine Holzofenbäckerei, eine Fuhrhalterei sowie eine Mosterei», erzählt Richard Schweizer senior.

Im Jahr 1927 habe Jakob Anton den Betrieb an seinen Sohn,

Jakob Schweizer-Breitenmoser, übergeben. Während dessen Vater die Kundschaft noch ausschliesslich mit Ross und Wagen belieferte, kaufte Jakob im Jahr 1948 das erste Firmenauto, einen Plymouth mit Ladebrücke. Gleichwohl setzte auch er Ross und Wagen noch bis in Jahr 1962 regelmässig für Lieferfahrten ein.

Zwischen 1962 und 1988 waren Jakob und Rösli Schweizer-Bigger für die Geschicke des «Löwen» zuständig, bevor dieser den Betrieb an seinen Sohn Richard weitergab, der in die Modernisierung des Unternehmens investierte.

Zum heutigen Betrieb gehören ein modernes Getränkelager, der Getränkeverkaufsladen, eine Gaststube mit bis zu 70 Plätzen, ein Saal mit bis zu 150 Sitzplätzen, das Leuestübli mit 30 Plätzen sowie in den Sommermonaten der Innenhof und Sonnenterrasse mit bis zu 60 Plätzen, zudem Gästezimmer in den beiden Obergeschossen des Gasthauses.

