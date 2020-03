Nach Massnahmenverschärfung: Kein Konzert im «Chössi», weiter Filme im «Passerelle», Bergbahnen im Toggenburg offen Nicht alles, was dieses Wochenende im Toggenburg geplant war, muss nun abgesagt werden. Fabio Giger, Martin Knoepfel und Ruben Schönenberger 13.03.2020, 19.35 Uhr

Das Wattwiler Kino Passerelle bleibt offen. Bild: PD

Die neuen Massnahmen des Bundesrates treffen auch diverse Kulturanbieter. Im Lichtensteiger Chössi-Theater hätte heute Abend Vera Kaa ein Konzert geben sollen. Dieses wurde gestern Nachmittag abgesagt. Es soll nachgeholt werden. Das sagte Urban Kressibucher, Präsident des Trägervereins.

Es sei wahrscheinlich möglich, eine Rückerstattung für Besucher auszulösen, die Karten im Vorverkauf erstanden und mit der Kreditkarte bezahlt hätten. Diejenigen, die Karten reserviert hätten, hätten noch nicht bezahlt, erklärt Urban Kressibucher weiter.

«Chössi» liegt im Grenzbereich

Was mit den anderen Vorstellungen passiert, wird am Montag entschieden. Das «Chössi» liegt bezüglich Grösse gerade in einem Grenzbereich: Das Theater hat rund 100 Plätze. Das Restaurant liegt mit 45 Plätzen unter der 50-Personen-Grenze für Restaurants.

Nur begrenzt Auswirkungen haben die neuen Massnahmen auf das Kino Passerelle in Wattwil. Alle Vorstellungen finden statt. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation werden aber ab sofort einige Plätze im Saal frei gelassen. Das schreibt das Kino auf seiner Website.

Geschäftsleiter Peter Bötschi sagte, man halte sich an die Empfehlungen von Pro Cinema. Er weist zudem darauf hin, dass ein Teil der Blockbuster, die volle Säle bringen sollten, von den Verleihern momentan zurückgehalten wird.

Bergbahnen bleiben in Betrieb

Die Bergbahnen Wildhaus gaben gestern Freitag bekannt, dass sie die Saison am Sonntag beenden. Bis dahin bleiben die Anlagen in Betrieb, das Gastronomieangebot ist eingeschränkt. Auch die Toggenburger Bergbahnen stellen den Betrieb nicht ein.

Ebenfalls weiter offen bleiben soll das Bergrestaurant Gamplüt. Peter Koller sagte gestern, dass er einfach die Tische weiter auseinander stelle, damit man einander nicht in die Quere komme. «Wir werden versuchen, dass die Leute gesund kommen und auch gesund wieder gehen», sagte er. Man halte sich aber an die Pflichten und Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit. «Wir geben den Leuten Essen und Trinken, aber sagen nicht mit Handschlag ‹Grüezi›.»