Nach langer Vorarbeit herrschte gute Stimmung an der Grundsteinlegung der Mehrgenerationenhäuser in Hemberg.

Nach diversen Baueinsprachen werden die Mehrgenerationenhäuser in Hemberg gebaut: «Was lange währt, wird doch noch gut»

Nach langer Vorarbeit herrschte gute Stimmung an der Grundsteinlegung der Mehrgenerationenhäuser in Hemberg.

Nach diversen Baueinsprachen werden die Mehrgenerationenhäuser in Hemberg gebaut: «Was lange währt, wird doch noch gut»

Nach diversen Baueinsprachen werden die Mehrgenerationenhäuser in Hemberg gebaut: «Was lange währt, wird doch noch gut» Nach langer Vorarbeit herrschte gute Stimmung an der Grundsteinlegung der Mehrgenerationenhäuser in Hemberg. Peter Jenni

Max Fent, Marlis Roth und Jörg Rüesch mit der Kassette, die im Kellergeschoss einbetoniert wird (von links). (Bild: Peter Jenni)

Irgendwie erinnert die Geschichte des Oberdorfs in Hemberg, wo der Kirchplatz der katholischen Kirche aufgewertet wird, an die Bergpredigt aus dem Matthäus Evangelium. Rund zwei Jahre verhinderten Einsprachen die Baubewilligung für die beiden geplanten Mehrgenerationenhäuser.

Max Fent, Präsident der katholischen Kirchgemeinde: «Um ein Haar hätten wir unser Vorhaben aufgegeben.» Doch die Geduld der Kirchenverwaltung als Bauherrschaft, mit Max Fent, Claudio Spiess, Martina Mercedes Frischknecht und Christoph Friemel sowie des Planungsteams aus Ebnat-Kappel, Jörg Rüesch, Architekt und Denkmalpfleger, Marlis Roth, Kunstwerkstatt Architektur und Gestaltung, und Nik Schönenberger, Architektur, hat sich gelohnt.

Schon alle Wohnungen verkauft

An der Grundsteinlegung vom vergangenen Freitag, zu der auch die zukünftigen Bewohner der Mehrgenerationenhäuser eingeladen waren, konnte Jörg Rüesch mitteilen, «dass bereits sämtliche Wohnungen verkauft sind». Besonders erfreut zeigte er sich, «dass auch schon zwei Familien mit je vier Kindern einziehen werden». Zur Grundsteinlegung erklärte Max Fent, dass die Kassette nicht mehr in der Bodenplatte des Kellergeschosses einbetoniert werden könne, da diese bereits gegossen sei. Deshalb erhalte sie ihren Platz in der Lift-Wand im Kellergeschoss.

Jörg Rüesch (links) und Max Fent zeigen den Ort, wo die Kassette ihren Platz findet. (Bild: Peter Jenni)

Nach der langen Phase bis zur Baubewilligung soll es gemäss Max Fent mit dem Bau «jetzt speditiv vorwärts gehen». Den Apéro im Anschluss an die Grundsteinlegung durften alle Beteiligten bei herrlichem Säntis Panorama geniessen.