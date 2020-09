Nach der Umfahrungseröffnung: Das Bütschwiler Dorfzentrum ist wie leergefegt Seit Donnerstagabend rollt der Durchgangsverkehr an Bütschwil vorbei. Mit eindrücklichen Folgen: Im Bütschwiler Dorfzentrum ist kaum ein Auto zu sehen. Ruben Schönenberger 18.09.2020, 14.06 Uhr

Am Donnerstagabend wurde die Umfahrung Bütschwil eröffnet. Der Durchgangsverkehr fliesst nun zwischen dem Anschluss Engi und dem Anschluss Neudietfurt um Bütschwil herum. Im Bütschwiler Dorfzentrum ist Ruhe eingekehrt.

Weitere Impressionen aus dem Bütschwiler Dorfzentrum zeigt unsere Bildergalerie:

Ein einsamer Lastwagen fährt durch Bütschwil. Ob sich die Natur nun die Strasse zurückholt? Fast ausgestorben: Nur wenige Autos sind im Bütschwiler Dorfzentrum zu sehen. An der Kreuzung, wo noch bis Donnerstag Abbiegen oft schwierig war, herrscht am Freitag gähnende Leere. Nahe bei der Barriere, trotzdem kein Verkehr. Zur Erinnerung: So sah es noch vor wenigen Tagen nahezu täglich im Bütschwiler Zentrum aus. Zur Erinnerung: So sah es noch vor wenigen Tagen nahezu täglich im Bütschwiler Zentrum aus.