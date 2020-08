Nach der langen Zeit ohne Fussball findet der Ostschweizer Cup plötzlich mehr Beachtung als bisher Sechs der acht Toggenburger Aktivteams möchten am Wochenende die nächste Runde im Cup erreichen. Mit Kirchberg (4.) – Neckertal-Degersheim (4.) kommt es auch zu einem reinen Toggenburger Derby. Beat Lanzendorfer 14.08.2020, 05.00 Uhr

Kirchberg (4.), links hinten Franco Loser, vorne Ramon Kuhn, empfängt am Samstag im Cup Neckertal-Degersheim (3.). Bild: Beat Lanzendorfer

Der Ostschweizer Cup, bei dem es in mehreren Vorrunden darum geht, sich für die Hauptrunde des Schweizer Cups zu qualifizieren, steht bei den Vereinen nicht allzu hoch im Kurs.

Für die meisten ist der Weg, irgendwann auf einen Grossen des Schweizer Fussballs zu treffen, schlichtweg zu lang. Trotzdem zogen sich am letzten Wochenende vier der fünf Toggenburger Vertreter gut aus der Affäre.

Sie erreichten die zweite Vorrunde, die an diesem Wochenende gespielt wird. Neckertal-Degersheim und Bütschwil genossen ein Freilos, nun greifen auch sie ins Geschehen ein.

Ein Toggenburger kommt bestimmt weiter

Weil es mit Kirchberg (4.) – Neckertal-Degersheim (3.) zu einem Derby kommt, qualifiziert sich zumindest eine Mannschaft für die dritte Vorrunde. Kirchberg hat zwar am vergangenen Wochenende mit dem 7:4-Sieg gegen Fortuna SG überrascht, trotzdem geht die Esposito-Elf am Samstag ab 19 Uhr als Aussenseiter ins Rennen.

Wattwil Bunt (2.) kann sich nach dem Sieg im Elfmeterschiessen in Arbon gleich an den hohen Rhythmus gewöhnen. Mit St.Margrethen bekommen die Toggenburger erneut einen Zweitligisten vorgesetzt. Allerdings darf die Mannschaft nun zu Hause spielen. Anpfiff auf der Sportanlage Grüenau ist am Samstag um 17 Uhr.

Bütschwil (4.) scheint bereit für höhere Aufgaben. Am Dienstag wurde Eschlikon dank Toren von Livio Brändle, Daniel Fäh, Fabian Brändle, Raphael Fust und Adrian Oberholzer (dreimal) auf die Heimreise geschickt. Wie viel dieser Sieg wert ist, zeigt sich am Sonntag ab 14 Uhr auf der Breite, wenn Drittligist Netstal seine Aufwartung macht.

Toggenburger Frauenteams alle auswärts

Nach der überzeugenden Vorstellung am letzten Sonntag gegen Buchs käme ein vorzeitiger Abschied für Bütschwil (2.) einer Enttäuschung gleich. Die Mannschaft tritt um 11 Uhr bei Viertligist Altstätten an.

Ganz andere Voraussetzungen erwartet Ebnat-Kappel (2.), das am Sonntag um 13.30 auswärts gegen Uzwil (2.) ran muss. Der Aufsteiger liess in der Startrunde mit einem 3:0 gegen Eschenbach (2.) aufhorchen.

Kirchberg (3.), das dritte Toggenburger Frauenteam, gastiert am Sonntag um 11.30 Uhr bei Flawil (4.) und müsste gegen den Unterklassigen genügend Potenzial haben, um in die nächste Runde vorzustossen.