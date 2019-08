Nach dem Eidgenössischen in Zug endet die Saison der Schwinger mit dem Wolzenalp Schwinget

Das traditionelle Schwingfest am Fusse des Speer findet am kommenden Sonntag zum 25. Mal statt. Für Mathias Bleiker ist es das letzte als OK-Präsident.

Daniel Bösch ist beim Saisonabschluss der Topfavorit. (Bild: Pascal Schoenenberger)

Am Sonntag geht mit dem Wolzenalp Schwinget die Saison der Schwinger zu Ende. Das Fest, das im Wechsel mit dem Herbstschwingertag alle zwei Jahre stattfindet, feiert seine 25. Ausgabe.

Ab 11 Uhr kämpfen die Toggenburger Schwinger, angeführt von Daniel Bösch und Arnold Forrer, gegen Gäste anderer Kantone der Nordostschweiz. Neueidgenosse Martin Roth aus Herisau ist auch am Start und könnte als dritter Appenzeller das Fest für sich entscheiden.

Nur zwei Gäste gingen als Sieger hervor

In der 25-jährigen Geschichte konnten bis jetzt lediglich zwei Gäste das Fest am Fusse des Speer gewinnen – Ernst Schläpfer und Walter Schiess. Am Sonntag geht Daniel Bösch, der mittlerweile dreifache Eidgenosse, als klarer Favorit ins Rennen.

1971 fand der erste Wolzenalp Schwinget statt, den der Rapperswiler August Brunner gewann. Betrachtet man die Siegerliste, merkt man schnell, dass der Wolzenalp Schwinget nie ein lockerer Saisonabschluss war. Schwingerkönige wie Arnold Ehrensperger, Karl Meli, Ernst Schläpfer, Arnold Forrer oder Jörg Abderhalden finden sich auf der Siegerliste. Aber auch diverse bekannte Eidgenossen wie Peter Steiger, Walter Schiess, Hans Hämmerli und Urban Götte triumphierten schon.

Auch Mathias Bleiker hat «sein» Fest schon gewonnen – 1993 und 1995. Er wird in diesem Jahr zum letzten Mal als OK-Präsident amten und den Saisonabschluss in vollen Zügen geniessen. (pd)