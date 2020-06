Porträt Nach beinahe vier Jahrzehnten im Lehrerberuf steht der Wattwiler Hanspeter Geisser kurz vor der Pensionierung – er schaut mit einem lachendem Auge in die Zukunft Nach 36 Jahren als Lehrer ist für Hanspeter Geisser die wohlverdiente Pensionierung zum Greifen nahe. Als Lehrer für Mathematik, Natur und Technik sowie Werken an der Sekundarschule Grüenau in Wattwil erlebte er Höhen und Tiefen. Die Coronakrise erwischte aber auch ihn kalt und zählt zu seinen prägendsten Erfahrungen. Florian Osterwalder 29.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hanspeter Geisser war 36 Jahre lang Lehrer an der Sekundarschule in Wattwil. Bild: Natascha Gmür

Das Schulhaus Grüenau liegt idyllisch zwischen der Sportanlage und der Gemeindeverwaltung Wattwil direkt an der Thur. Ein schöner Flecken, um dort zu unterrichten. Das hat sich wohl auch Hanspeter Geisser gedacht. Der in Wattwil wohn­hafte Lehrer unterrichtet seit 1983 hauptsächlich Mathematik, Natur und Technik sowie Werken an der Sekundarschule.

Mit einer Ausnahme von einem Jahr, in welchem er für ein Projekt der Vogelwarte Sempach im Rheintal arbeitete, war er ununterbrochen als Sekundarlehrer im Schulhaus Grüenau in Wattwil tätig. Der 63-Jährige sagt:

«Ich hätte noch ein Jahr dranhängen können, aber es ist ein schöner Zeitpunkt, um aufzuhören.»

Es sei ein lehr­reiche aber auch intensive Zeit ­gewesen.

Digitalisierung der Klassenzimmer

In den 36 Jahren als Lehrer hat Hanspeter Geisser einiges mitgemacht und erlebt. Sei es die Modernisierung der Schulzimmer oder auch die Änderungen im Lehrplan. Zum Beispiel der Lehrplan 21. Er regelt unter anderem die Unterrichtseinheiten der einzelnen Fächer und berücksichtigt die verschiedenartigen Bildungsbedürfnisse. «Ich konnte mich gut mit dem neuen Lehrplan arrangieren.»

Geisser sagt auch, dass es in den vielen Jahren, in denen er als Lehrer tätig war, nicht viele gewichtige Änderungen gegeben hat im Unterrichten der Schüler.

Aber es haben sich in dieser Zeit neue Lehrmittel etabliert. So etwa die Digitalisierung in den Klassenzimmern. Hellraumprojektoren sucht man heute vergebens.

«Wenn ich mir die Wege vorstelle, die ich zurückgelegt habe, um eine Folie zu brennen, muss ich lachen.»

Und dann kommen da noch die Kosten dazu – solche Folien waren nicht gerade günstig.

Visualizer anstatt Hellraumprojektor

Auf dem Lehrerpult von Hanspeter Geisser thront ein sogenannter Visualizer. Das heisst, dass er auf einem leeren Blatt Papier direkt die Formeln einer Matheübung aufschreiben kann und diese via Kamera in Echtzeit auf eine Leinwand projiziert werden. Das vereinfacht vieles und ist auch übersichtlicher für die Schüler.

So könne er viel direkter mit den Schülern interagieren und besser auf ihre Fragen eingehen. Trotzdem kommen immer noch die klassischen Elemente wie Wandtafel und Kreide zum Einsatz.

Immer noch gleich handhabt es Geisser mit dem Frontalunterricht. So lassen heutzutage aber auch viele Lehrer ihre Schüler in Gruppen arbeiten. Hanspeter Geisser ist aber immer noch oft vorne an der Tafel anzutreffen.

Auch unter den Lehrern selbst hat sich manches verändert. So arbeiten sie heute vermehrt im Team – es werde untereinander viel mehr kommuniziert und der Austausch im Lehrerzimmer sei besser geworden. Früher sei man öfter auf sich selbst gestellt gewesen.

Homeschooling während des Lockdown

Und wie haben sich die Schüler verändert? Können Sie heute zum Beispiel im Werkunterricht noch bestehen oder haben viele zwei linke Hände, da heutzutage Internet und Handy wichtiger sind? Er sagt:

«Ich sehe da keine Tendenz, dass Schüler heute handwerklich weniger begabt sind als früher. Es gibt heute wie früher stärkere und schwächere Schüler – und das in jedem Fach.»

Und vereinzelte Fächer gibt es heute gar nicht mehr. So unterrichtete Geisser in seinen Anfängen noch das obligatorische Fach Schreibmaschinenschreiben, das später durch das Fach Informatik ersetzt wurde. Oder das Wahlfach Buchhaltung, welches es heute noch gibt, Geisser jedoch nicht mehr unterrichtet.

Und dann kam das Coronavirus und somit etwas, das selbst der langjährige Lehrer nie für möglich gehalten hätte: das Homeschooling – Schule von zu Hause aus. Geisser hat während dieser Zeit viel per E-Mail mit den Schülern kommuniziert. Auch der Datenaustauschdienst Dropbox kam oft zum Einsatz. Dort konnten die Schüler ihre Aufgaben ablegen, um sie von Geisser korrigieren zu lassen.

Leider waren nicht alle Schüler gleich gut ausgestattet, um von zu Hause aus unterrichtet zu werden. Doch während des ganzen Lockdown waren auch sie nie in der Schule anzutreffen. Die Schüler haben im Voraus das benötigte Material, wie zum Beispiel Lehrbücher, mit nach Hause genommen.

Auch auf die Prüfungen und Zeugnisse hatte der Lockdown Auswirkungen. So gibt es heuer ein Jahreszeugnis anstatt zwei Semesterzeugnisse.

Musik und Natur geniessen nach der Pensionierung

Hanspeter Geisser freut sich jetzt vor allem auf die Freizeit nach der Pensionierung. «Ich werde mich wieder vermehrt der Vogelkunde widmen, obwohl diese nie zu kurz gekommen ist während meiner aktiven Zeit als Lehrer.» Aber da wären auch noch seine musikalischen Künste hervorzuheben. Musik hat einen grossen Stellenwert in seinem Leben.

«Ob selbst musizieren oder Instrumente bauen, Musik ist eine grosse Leidenschaft von mir.»

Geissers Repertoire an Instrumenten geht von Geige bis hin zum Banjo. Vor allem Streichinstrumente haben es ihm angetan.

Er ist zudem aktives Mitglied der Band Schlorzi Musig, welche Blues und Boogie spielt. Wer also Hanspeter Geisser abseits des Schulzimmers in Aktion sehen und hören möchte, kann dies im Kaffee Abderhalden in Wattwil tun, bei einem der wenigen öffentlichen Auftritte der Band.