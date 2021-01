Corona Mutiertes Virus an Wattwiler Schule: So lief der Test aller 250 Schüler Nachdem das mutierte Coronavirus bei zwei Kindern der Schule Wis in Wattwil festgestellt wurde, befinden sich alle 210 Schüler und 40 Lehrer in Quarantäne. Am Samstag wurden sie getestet. Schulratspräsident Norbert Stieger nimmt im Interview Stellung. Simon Dudle 31.01.2021, 15.38 Uhr

Auch Schulratspräsident Norbert Stieger machte den Spuck-Test. Bild: Andrea Schmid/TVO

Nun hat das mutierte Coronavirus also auch eine Toggenburger Schule erreicht. Bei zwei Schülern ist die neue Form des Covid-19-Virus bestätigt. Bei zehn weiteren Schülern und einer Lehrperson wurde ebenfalls das Coronavirus festgestellt. Die direkte Konsequenz: Statt die Sportferien zu geniessen, befinden sich aktuell alle Schüler und Lehrer in Quarantäne. Dies zumindest bis am Dienstag. Dann sollen die Resultate eines Spuck-Tests vorliegen, der am Samstag stattgefunden hat.