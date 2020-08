Musik von Giorgio Conte hilft, die Sprachbarrieren zu überwinden Giorgio Conte und seine Band verzauberten die Gäste von Kultur in Mogelsberg mit italienischen Canzoni, Schalk und viel Charme. Kathrin Meier-Gross 23.08.2020, 16.15 Uhr

Vital, charismatisch und voller Leidenschaft für die Musik: Giorgio Conte. Bild: Kathrin Meier-Gross

«Wir haben uns mächtig darauf gefreut, hier wieder Musik zu hören und Kultur zu erleben», sagte Elfie Wälly am Samstagabend vor vollem Saal. Wobei voller Saal relativ ist. Eigentlich hätten doppelt so viele Gäste im Obergeschoss des ehrwürdigen «Rössli» in Mogelsberg Platz gehabt.