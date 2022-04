Musik Max Heinz – ein halbes Jahrhundert an der Orgel Am 24. April tritt Max Heinz zusammen mit weiteren Musikerinnen und Musikern in Lichtensteig auf. Seit 50 Jahren spielt der Oberhelfenschwiler Orgel, ist aber noch immer auf der Suche nach neuen, ungewöhnlichen Klängen und Genre-Mixen. Sascha Erni 21.04.2022, 16.40 Uhr

In Lichtensteig spielt Max Heinz auf einer Orgel, die praktisch auf ihn zugeschnitten ist. Bild: Sascha Erni

Max Heinz ist ein bekanntes Gesicht im mittleren Toggenburg, nicht nur für regelmässige Kirchgänger. Denn der Organist, Chorleiter, Musik- und Klavierlehrer fällt auch durch seine kreativen Konzerte auf, das nächste Mal am 24. April in Lichtensteig. Selbst auf der Strasse erkennt man den Vollblut-Musiker schnell, denn ein Graffiti-Künstler hat sein Auto mit Orgelpfeifen und Hippie-Motiven verziert.

Oft fahre er damit aber nicht herum, wendet Max Heinz im Gespräch ein. Ob zum Orgeldienst in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg (SENT), in seinen Lehrberuf an der Kantonsschule Wattwil oder an die Proben der Chorgemeinschaft Oberhelfenschwil-Lichtensteig: Wann immer möglich setzt er sich lieber aufs Fahrrad. Der fürs Toggenburg eher unkonventionelle Umgang mit Mobilität passt zum 62-jährigen. Denn auch wenn man Orgeln oft mit feierlichen Kirchenmomenten in Verbindung bringt, ist Max Heinz auch nach 50 Jahren an Tastatur und Pedalen alles andere als ein konservativer Mensch.

Ein Fricktaler im Toggenburg

Max Heinz lebt mit seiner Partnerin in Oberhelfenschwil. Er ist im Fricktal als Kind des christkatholischen Pfarrers von Möhlin aufgewachsen. So besuchte er regelmässig die Gottesdienste und durfte auf der Empore Platz nehmen, gleich neben dem Organisten. Heinz war fasziniert, wie der Mann sowohl mit Händen als auch den Füssen spielte. Aus Faszination wurde Interesse, mit sieben Jahren schon setzte er sich selbst an Klavier und Orgel.

«Ich spielte einfach alles nach, was ich zu hören bekam.»

Seine formelle Ausbildung begann mit Klavierstunden in der 4. Klasse, gefolgt von Orgel- und Klavierunterricht an der Kantonsschule. Mit 12 Jahren spielte er das erste Mal selbst vor Publikum. Aber an eine berufliche Karriere dachte er damals nicht, er wollte lieber Primarlehrer werden.

Doch dann traf er auf die Organisten Oskar Birchmeier und Herbert Baumann, die ihm das Instrument und ihre Musik näherbrachten. «Da hat es mich gepackt». Er machte Nägel mit Köpfen und studierte von 1982 bis 1988 in Basel nicht nur Musik, sondern machte auch das Lehramt, liess sich zum Chorleiter ausbilden und erhielt das Solisten-Diplom.

Musikalisches Wattwil

Basel, Fricktal – wie hat es ihn ins Toggenburg verschlagen? «Selbst wäre ich da nie darauf gekommen», sagt er und lacht. Ein Kollege habe ihm während der Ausbildung von einer Position in der Ostschweiz erzählt. Also trat Max Heinz 1988 in Lichtensteig als Musikdirektor an. Ein umfassender Job, wie er erzählt.

Er begleitete Messen, leitete den Männer- und den Kinderchor und gab Musikunterricht an der Musikschule und Sekundarschule Lichtensteig. 1994 schliesslich ging in Wattwil der langjährige Lehrer Armin Reich in Pension, die Kantonsschulleitung fragte direkt bei Max Heinz an, um sich zu bewerben. Wattwil habe sich bereits seit den 70er-Jahren einen besonderen, musikalischen Ruf erarbeitet, so Heinz.

Also nahm er die Stelle an und stiess zu ausgewiesenen Musikgrössen wie Hermann Ostendarp und Max Aeberli. Nächstes Jahr wird Max Heinz zwar an der Kantonsschule aufhören. Die Kanti habe aber einen guten Geist, und er sei zuversichtlich, dass das Musikalische von einer neuen Generation an Lehrerinnen und Lehrern weitergetragen werde.

Led Zeppelin auf einer besonderen Orgel

Der SENT und seinen zwei Chören bleibt Max Heinz aber zumindest vorerst erhalten. «Als Organist hört man nie wirklich auf», erklärt er. Ebenso führt er seine Konzertreihe weiter. Wer von ihm nur «klassische» Konzerte erwarte, läge ziemlich falsch, sagt er schmunzelnd. Für die meisten studierten Organisten und Klavierspieler gelte zwar die 3-B-Regel: Bach, Brahms, Beethoven.

«Bei mir sind es aber Bach, Beethoven und die Beatles.»

Also bekommt man an seinen Konzerten neben Fugen und Präludien auch Led Zeppelin oder den «Fluch der Karibik» zu hören.

Diese musikalische Vielfalt sei auch der Orgel in Lichtensteig geschuldet, betont Max Heinz. Sie sei teilweise auf ihn zugeschnitten, mit speziellen Registern und Tonabnehmern unter Tastatur und Pedal, da dass auch Klänge eines Keyboards in den Orgelklang integriert werden können. «Solche Orgeln gibt es ganz wenige in der Schweiz», freut sich Max Heinz. Und das Publikum dürfe sich am 24. April entsprechend auch auf ein ganz besonderes Konzert mit vielen klanglichen Höhepunkten freuen.

Jubiläumskonzert 50 Jahre Organist Max Heinz Sonntag, 24. April ab 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Lichtensteig. Max Heinz (Orgel) spielt mit Daria Brändle (Panflöte), Petra Stump (Akkordeon), Florin Battaglia (E-Gitarre), Sela Bieri (Gesang) und Markus Suhner (Klarinette). Dargebracht werden Stücke unter anderem von Colin Mawby, Frank Sinatra, Astor Piazzolla und Leonard Cohen. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird gesammelt. Beim anschliessenden Apéro gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen.