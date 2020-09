Musik, Malerei und Öffentlichkeit in Lichtensteig Bis zum 1. November öffnen 240 Künstlerinnen und Künstler die Türen zu den Ostschweizer Ateliers, darunter auch Artur De Sousa. Sascha Erni 07.09.2020, 05.00 Uhr

Das Atelier von Artur De Sousa war am Samstag und heute Sonntag fürs Publikum zugänglich. (Bild: Sascha Erni)

«Das ist so überhaupt nicht mein natürliches Umfeld», erzählt Artur De Sousa im Vorgespräch. «Das wird wie ein Blind Date.» Dann lacht er. Am Wochenende öffnete er in Lichtensteig bei der Aktion «*5stern offene Künstlerateliers» die Tore seiner Werkstatt.