Müselbach Umfrage zum Thema Gruppendruck: Viele Trinken nur wegen der Gruppe Alkohol Die Fachmittelschülerin Ramona Scherrer aus Müselbach bei Kirchberg hat eine Arbeit zum Thema Gruppendruck geschrieben. Bei einer von ihr durchgeführten Umfrage gab über ein Drittel der Teilnehmenden an, zum Teil nur wegen der Gruppe Alkohol zu trinken. Natalie Milsom Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Die FMS-Schülerin Ramona Scherrer ist sich dank ihrer Arbeit dem Thema Gruppendruck viel bewusster geworden. Bild: Natalie Milsom

Ramona Scherrer sitzt auf einem Spielplatz und beobachtet Kinder beim Spielen. «Seit ich meine Arbeit geschrieben habe, bin ich mir viel bewusster, wie oft Gruppendruck auftritt.» Die Müselbacherin ist in ihrem dritten Jahr an der FMS in Wattwil und schliesst diese im Sommer mit dem Fachmittelschulausweis ab. Dazu gehört auch die «Selbständige Arbeit», die mit der Maturaarbeit der Kanti vergleichbar ist.

«Als ich begann, mich für das Thema Gruppendruck zu interessieren, fiel mir auf, wie oft ich mich selber der Mehrheit anpasste», erzählt Ramona Scherrer. Nachdem ein Freund eine kurze Arbeit zu diesem Thema geschrieben hatte, wusste sie, dass sie ihr Thema gefunden hatte. Ihr Interesse war geweckt. «Auch weil da für mich zu wenig Informationen drin waren. Ich wollte es genauer wissen», sagt sie.

Umfrage zeigt die positiven Effekte

Die junge Frau weiss nun: «Jeder Mensch unterliegt dem Gruppendruck. Diesen kann man nicht umgehen. Oft bemerken wir nicht, wann und wie wir beeinflusst werden. Aber wenn wir genauer darauf achten, fällt uns auf, dass jede und jeder stark davon betroffen ist und sich manchmal der Gruppe anpasst.»

Um zu sehen, wie es in ihrem Umfeld aussieht, hat sie auf Instagram eine Umfrage erstellt. Einerseits hat ihr das Ergebnis gezeigt, dass der Gruppendruck bei fast allen Jugendlichen eine wichtige Rolle spielt. Über ein Drittel der Befragten hat angegeben, dass sie manchmal nur Alkohol trinken, weil alle anderen das auch tun.

Andererseits gab es einige Antworten, die den positiven Aspekt des Gruppendrucks aufzeigten. Einige schrieben zum Beispiel, dass man im Sport damit manchmal zu Höchstleistungen angefeuert wird. Ein Umfrageteilnehmer schrieb: «Manchmal muss man zum Glück gezwungen werden.» Dies war wieder ein «Augenöffner-Moment» für die Laienpsychologin. «Das Wort Gruppendruck tönt für mich negativ. Erst nach diesen Aussagen wurden mir alle positiven Auswirkungen bewusst.» In wissenschaftlichen Arbeiten wird oft von Gruppendynamik gesprochen, wenn man den positiven Aspekt meint. Der Mechanismus ist aber der Gleiche.

Auch ältere Geschwister werden nachgeahmt

Das Verhalten als Teil einer Gruppe hat also nicht nur negative Auswirkungen. «Zum Beispiel wussten wir bei unserem ersten Kirchenbesuch nicht, wie wir uns korrekt verhalten sollten und passten uns daher der Mehrheit an. Wir ahmen ihr Verhalten nach und gehen davon aus, dass die Mehrheit weiss, wie man sich richtig verhält.»

Ramona Scherrer ist als jüngste von vier Schwestern auf einem Bauernhof in Müselbach aufgewachsen. Sie weiss aus Erfahrung: «Auch in der Familie wird oft nachgeahmt, was die Grösseren machen. Man weiss, dass gut ist, was die Geschwister oder die Eltern machen, darum macht man es auch.»

Ramona Scherrer auf dem Spielplatz hinter dem Wiler Alleeschulhaus. Bild: Natalie Milsom

Und wo kippt es ins Negative? Sie überlegt: «Gruppendruck entsteht, sobald eine Person anfängt, sich schwächer oder unterdrückt zu fühlen. Wenn sie Angst hat, ausgeschlossen zu werden und nicht mehr zu sich selber steht.»

Ein Experiment zeigt die Auswirkungen

Um ein besseres Gefühl für den Gruppendruck zu bekommen, hat die Schülerin ein Experiment von Solomon Asch, dem Pionier der Sozialpsychologie, nachgestellt: Eine Person wird zu einem Wahrnehmungsexperiment eingeladen. Sie weiss dabei nicht, dass alle anderen Teilnehmer im Raum Teil des Experiments sind und absichtlich eine falsche Antwort geben. Ramona Scherrer konnte sehen, ob die beobachtete Person dem Gruppendruck nachgibt und die falsche Antwort nennt. Zwei Personen gaben nach und wählten einige Male die falsche Aussage, auch wenn sie ursprünglich wussten, welche die richtige wäre. Eine Person blieb standhaft bei der richtigen Lösung.

Da das Experiment viel Vorbereitung, Personen und Zeit in Anspruch nahm, konnte es die Schülerin nur dreimal durchführen. «Wahrscheinlich wäre der Ausgang je nach Umfeld und Person unterschiedlich gewesen.» Sie ergänzt: «Ich glaube, ich hätte dem Druck standgehalten.» Aber auch sie spürt manchmal den Gruppendruck, zum Beispiel in den sozialen Medien, wo sie Bilder postet, die zeigen, wie perfekt ihr Leben ist. Oder in der Schule: «Wenn sich niemand meldet, ist es viel schwieriger, beim Unterricht aktiv mitzumachen.»

Im Sommer wird die angehende Pädagogin in Kanada ihr Englisch verbessern und anschliessend das letzte Semester an der FMS besuchen. Danach möchte sie in Rorschach an die Pädagogische Hochschule, um Primarlehrerin zu werden.

Sie schliesst ihre Arbeit und strahlt: «Als zukünftige Lehrerin möchte ich negative Einflüsse natürlich früh erkennen und dann wissen, wie ich damit umgehen kann. Diese Arbeit hat mir die Augen geöffnet und ich denke, ich bin jetzt noch ein bisschen besser gewappnet.»

