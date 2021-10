MÜLLBERG Herbstputz der Thur: Abfall für zwei volle Mulden werden in wenigen Stunden zusammengelesen In der Thur hat es immer weniger Fische. Aber auch immer weniger Abfall. Trotzdem ist ein Herbstputz nötig. Am Samstag wurde der Fischereiverein Thur zur Putzequipe und holte so manches aus dem Wasser. Ein Augenschein. Christoph Heer Jetzt kommentieren 16.10.2021, 15.38 Uhr

Abfallsack um Abfallsack wurde zur Mulde getragen. Bild: Benjamin Manser

Die gute Nachricht vorweg: Waren früher bei der alljährlichen Thurputzete vier bis fünf Mulden gefüllt worden, so stehen an diesem Samstagmorgen noch deren zwei bereit. Der gesammelte Abfallberg nimmt Jahr für Jahr ab. Doch die Thurputzete ist nach wie vor nötig. Auch an diesem Morgen werden Säcke mit Unrat, Abfall und liegengelassenem Müll gefüllt. Dosen, Glasflaschen, Papier: Alles Mögliche wird am Ufer der Thur zusammengelesen.

Frühmorgens versammeln sich rund 70 Personen, hauptsächlich Mitglieder des organisierenden Fischereivereins Thur. Aber auch Kanuten und einige Taucher aus dem Tauchclub Sub-Team Oberuzwil sind dabei und schwärmen sogleich aus. Ihre Mission: Abfall einsammeln. In kleinen Gruppen wird kilometerweise Ufer abgesucht und von Müll befreit. Ein Taucherteam steigt in der Aeulischlucht bei Lichtensteig ins kalte Wasser. In diesem Jahr arbeiten sich die Teams der Thur entlang von Ulisbach bei Wattwil bis zur Mühlau unterhalb von Bazenheid. Nicht lange dauert der Tauchgang in der Aeulischlucht, bis der erste Taucher ein Metallrahmen aus dem Wasser hievt.

Auch bei der Mühlau Bazenheid gab es unliebsame Funde. Bild: Benjamin Manser

Zwölf Jahre alte Flaschenpost gefunden

Godi Mazenauer vom Fischereiverein Thur weiss viel über die Thurputzete zu berichten, nimmt er doch schon seit über 30 Jahren daran teil. Er sagt:

«Eigentlich ist es ja positiv, dass das Abfallvolumen stetig abnimmt. Aber auch heute füllen wir unzählige Säcke. Und die zwei Mulden werden richtig voll.»

Mazenauer erinnert sich, dass in früheren Jahren auch schon mal ein halber Traktor herausgezogen wurde. Eine Abfallliste würde ellenlang werden, bestätigt auch Vereinspräsident Markus Brunner. Er sagt: «Nebst einem Tresor und einem Sturmgewehr wurde auch einmal eine Flaschenpost gefunden. Diese ist von einigen Mädchen zwölf Jahre zuvor aufgegeben worden. Dank eines Vereinsmitgliedes konnten wir die Absender ausfindig machen. Die Freude über unseren Fund war riesig.»

Die Mulde füllte sich schnell. Bild: Benjamin Manser

Bis zu 90 Prozent weniger Fische

Der Fischereiverein Thur hegt und pflegt einen über 40 Kilometer langen Abschnitt, von Ulisbach bis Niederbüren. Dass der Fischbestand in den vergangenen Jahren markant abgenommen hat, können sie sich nicht genau erklären. Ein Labor hat aber herausgefunden, dass die Fische Genveränderungen aufweisen. Die Fischfangzahlen sind massiv gesunken. In Zahlen ausgedrückt: Der Gesamtertrag hat sich innerhalb von 21 Jahren um zwei Drittel reduziert. Während sich die Fänge im oberen Toggenburg etwa halbierten, sanken sie im unteren Toggenburg im gleichen Zeitraum auf rund 10 Prozent der Menge von 2000.

Auch Taucher waren Teil der Putzequipe. Bild: Benjamin Manser

Markus Brunner sagt:

«Unsere Aufgabe besteht nicht nur im Fischen selbst. Wir pflegen auch die Thur, deren Flussbett und das Ufer.»

Die Thurputzete ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Der Verein selbst zählt über 350 Mitglieder, Tendenz steigend. Markus Brunner weiss, dass das Interesse am Fischersport in der Coronazeit angestiegen ist.

Gegen den Mittag versammelt sich die Putzequipe bei der Lütisburger Holzbrücke. Die Wurst vom Grill, Getränke und für jeden ein Präsent haben sie sich redlich verdient.

Markus Brunner (rechts), Präsident des Fischervereins Thur, und Godi Mazenauer, langjähriges Vereinsmitglied, wissen viel von der Thurputzete zu berichten. Bild: Christoph Heer