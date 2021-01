Mühlrüti «Ohne Ziel schien mir das Vereinsleben in Gefahr»: Musikgesellschaft findet trotz Corona Wege, Vereinsaktivitäten weiterzuführen Die Musikanten der Musikgesellschaft Mühlrüti hatten trotz Einschränkungen zwei Auftritte in Fernsehen und Radio und überraschten die Bevölkerung an Silvester mit einer einfallsreichen Videobotschaft. Fränzi Göggel 13.01.2021, 17.00 Uhr

In letzter Zeit wegen Corona oft im Tonstudio statt auf der Bühne: Michi Jud, Dirigent der Musikgesellschaft Mühlrüti. Bild: Fränzi Göggel

Die neue Normalität mit strikten Kontaktbeschränkungen spornten Dirigent Michi Jud und die Musikanten der Musikgesellschaft Mühlrüti an, ein grosses Projekt zu starten. Sie lassen sich in ihrer künstlerischen Freiheit nicht von einem Krankheitserreger einschränken und haben ein gemeinsames Ziel: Trotz des Virus ihrem Publikum Freude bereiten.

Schon oft trat der aktive Ländlermusikant Michi Jud mit diversen Formationen in der Sendung «Potzmusig» bei Moderator Nicolas Senn auf. So wurde er vom «Potzmusig»-Produzenten angefragt, ob die Musikgesellschaft Mühlrüti, deren Dirigent er ist, für die Sendung in der Kartause Ittingen in Warth TG aufspielen wolle.

Die Freude war gross, doch die für März 2020 geplante Aufnahme für die Sendung im April musste wegen Corona verschoben werden. So hatten die Musikanten aus dem beschaulichen Toggenburger Dorf am Fusse der Hulftegg erst am 7. November 2020 ihren ersten grossen Fernsehauftritt.

Die von Dirigent Michi Jud komponierte Polka «Klein Ramona» begeisterte die Zuschauer und das Publikum an den Bildschirmen. «Das Stück habe ich vor zehn Jahren für meine Tochter Ramona geschrieben», erzählt er stolz.

Der Aufwand war enorm

Seit 1875 zieht die Musikgesellschaft Mühlrüti an Silvester durchs Dorf und die umliegenden Weiler, um den Dorfbewohnern ein Ständchen zu spielen und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Diesen traditionellen Brauch wegen Corona fallen zu lassen, kam für sie nicht in Frage. Jud sagt:

«Ohne greifbares Ziel schien mir das Vereinsleben in Gefahr.»

Es sei schnell klar gewesen, dass Musikgesellschaft trotz Einschränkungen des Bundesrates etwas Musikalisches machen wollte. Der Vorstand habe schliesslich an einer Sitzung beschlossen, die Neujahrswünsche per Videobotschaft zu überbringen.

Irma Walder spielt im Tonstudio von Michi Jud ihre Einzelaufnahme ein.

Noch in der gleichen Nacht komponierte Michi Jud die Polka «Mit beschte Wünsch is neue Johr». Anschliessend schrieb er das Notenarrangement für Blasorchester, verteilte die einzelnen Stimmen zum Üben und per Whatsapp bekam jeder sein Zeitfenster für die Aufnahme im Tonstudio zugeteilt. «Anhand der von mir auf der Handorgel gelegten Tonspur spielte jeder Musikant einzeln seine Stimme und ich nahm sie auf», erklärt Michi Jud und rühmt: «Alle gaben Vollgas und haben mitgezogen.»

Ein Film, der die Aufmerksamkeit von Radio SRF weckt

Ein versierter Filmer und Kollege von Jud habe ihm Tipps für die Videoaufnahmen gegeben.

«Am Sonntag, kurz vor Weihnachten, zog ich mit meinem Zeitplan, einem Lautsprecher, Tochter Ramona und meinem iPhone los.»

Im Halbstunden-Takt hätten sie die Musikanten besucht und sie beim Spielen gefilmt. Die auf die Sekunde genau beschrifteten Sequenzen habe er seinem Kollegen geschickt, der sie auf dem PC mit einem Videoprogramm zu einem Film zusammengeschnitten habe, erzählt Michi Jud.

Nach Erscheinen der musikalischen Silvester-Überraschung auf Youtube und der Internetseite der Musikgesellschaft Mühlrüti wurde Michi Jud von einem Redaktor von Radio SRF Musikwelle kontaktiert. Dieser stellte in der Sendung «Fiirabigmusig» vom 4. Januar 2021 die Musikgesellschaft Mühlrüti mit ihrem gelungenen Projekt dem Radiopublikum vor.

«Obwohl wir nicht zusammen proben können, ist der Zusammenhalt dennoch da und das Gefühl, dass wir trotz Corona miteinander etwas auf die Beine gestellt haben, ist schön», sagt Klarinettistin Irma Walder zu den Auftritten der Musikgesellschaft Mühlrüti.

Projekte wichtig für Motivation der Musikanten

Vermelden andere Musikvereine wegen der Coronakrise Abgänge, nahm die Musikgesellschaft Mühlrüti im letzten Jahr zwei aktive Neumitglieder auf. «Unser Projekt gab den Musikanten Motivation zum Üben», ist Michi Jud überzeugt. Sein Engagement ist ein Lichtblick für die Blasmusik und die Schweizer Musikszene.

Der 41-jährige Akkordeon- und Schwyzerörgelilehrer Michi Jud hat zwei schulpflichtige Töchter und wohnt mit seiner Familie in Mosnang. Er dirigiert seit Dezember 2004 die Musikgesellschaft Mühlrüti, seit 2012 den Jodlerklub Herisau-Säge und spielt seit 2018 Akkordeon im quartett waschächt. Seit 2017 hat er in Mosnang ein eigenes Tonstudio.