Mühlrüti: Autofahrerin verunfallt ohne Fremdeinwirkung und wird leicht verletzt Eine 20-jährige Autofahrerin verunfallte auf dem Weg von Mühlrüti nach Steg und verletzte sich leicht. 09.03.2020, 15.57 Uhr

Das Auto prallte in die Steinwand neben der Strasse. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Montagmorgen verunfallte eine 20-jährige Autofahrerin im Burgstock ohne Fremdeinwirkung. Sie fuhr um etwa 8.30 Uhr von Mühlrüti über den Hulftegg-Pass in Richtung Steg. In einer Rechtskurve geriet ihr Auto ins Rutschen und glitt auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.