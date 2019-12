Mühlrüti: Autofahrer nickt ein und verunfallt Am Freitagabend verunfallte auf der Hulfteggstrasse ein Autofahrer. Es wurde niemand verletzt. 15.12.2019, 13.23 Uhr

Nach eignen Angaben ist der Autofahrer eingenickt, bevor er verunglückt ist. Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/tik) Am Freitagabend ist ein 57-jähriger Autofahrer auf der Hulfteggstrasse verunfallt. Er fuhr vom Tösstal kommend in Richtung Passhöhe. Gemäss eigenen Angaben ist er dabei kurz eingenickt. Sein Auto kollidierte mit der rechtsseitigen Steinmauer und kippte in der Folge auf die linke Seite. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.