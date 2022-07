Mountainbike: Ramona Forchini zu ihrem dritten WM-Rang in Andorra

Mountainbike Ramona Forchini über ihren dritten WM-Rang in Andorra: «War wirklich herzig, wie viele Menschen mir persönlich gratuliert haben» Die Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini ist am Weltcup-Rennen vom Sonntag in Andorra auf den dritten Rang gefahren. Nach einer kurzen Nacht ging es heute wieder zurück in die Schweiz. Weiter geht es mit EM- und WM-Rennen im August. Alain Rutishauser 18.07.2022, 13.36 Uhr

Ramona Forchini trinkt einen grossen Schluck Champagner zur Feier ihres dritten Rangs an der Cross-Country-WM in Vallnord, Andorra. Bild: Maxime Schmid / Keystone (17. Juli 2022)

Rang 14, Rang 16, Rang 11, Rang 3. Über zwei Monate hinweg tastete sich die Toggenburger Bikerin Ramona Forchini an die Top Ten vor, ihr selbst ernanntes WM-Ziel für das Jahr 2022. Am Weltcup-Rennen vom 10. Juli in der Lenzerheide war sie kurz davor, ehe ihr genau eine Woche später, am 17. Juli, in Andorra der Exploit gelang und sie erstmals in einem Cross-Country-Weltcup aufs Podest fuhr. Dies ist übrigens auch der erste Weltcup-Podestplatz für ihr Bike-Team Brunex seit seiner Gründung im Jahr 2013.

«Dass ich in Form bin, wusste ich, das hat mir das Resultat beim Shorttrack gezeigt. Aber vom dritten Platz war ich dann doch überrascht», sagt Forchini am Montag, einen Tag nach dem Rennen. Sie sei noch müde, einerseits sei das Handy am Sonntag heissgelaufen mit Anrufen und Nachrichten, andererseits sei das Team spät nach Hause gekommen, dann habe man ihr Rennen nochmals angeschaut und anschliessend habe sie nicht einschlafen können. «Aber es war wirklich herzig, wie viele Menschen mir persönlich gratuliert haben», sagt Forchini.

Forchini: «Es war heiss und staubig, da braucht es nicht viel und man fällt zurück.» Bild: Maxime Schmid / Keystone

«Konnte eine nach der anderen fressen»

Das Rennen, hoch oben in den Pyrenäen, startete sie auf dem 15. Rang. Einerseits wollte Forchini wie immer ans Limit gehen, andererseits musste sie sich ihre Kräfte auf den insgesamt sechs Runden auch klug einteilen.

«Wir waren in der Höhe, es war heiss und staubig, da braucht es nicht viel und man fällt zurück.»

Doch Forchini heftete sich fortan der sechsköpfigen Verfolgergruppe von Leaderin Anne Terpstra aus Holland an die Fersen. Anfangs habe sie die Lücke noch nicht ganz schliessen können. «Ich habe mich aber von Runde zu Runde herangekämpft und konnte dann eine nach der anderen fressen», fügt Forchini an. Bis sie sich schlussendlich auf dem dritten Platz wiederfand.

Forchini kann es kaum glauben, dass sie soeben ihr bestes Karriereresultat erzielt hat. Bild: Maxime Schmid / Keystone

Trotz ihres Marathon-Weltmeistertitels im Oktober 2020 in Sakarya, gewichtet Forchini den dritten Rang vergangenen Sonntag in Andorra etwas höher. Sie sagt:

«Ich durfte zwar nach der WM in der Türkei das Trikot für ein Jahr behalten, was sicherlich cool war, aber Cross-Country ist halt olympisch.»

Nachdem sie die coronabedingt nachgezogenen Sommerspiele in Tokio im August 2021 verpasste, hat sie sich Paris 2024 klar zum Ziel gesetzt.

Mit den Kräften am Ende: Forchini überquert die Ziellinie als Drittplatzierte. Bild: Maxime Schmid / Keystone

Sechs Rennen in knapp zehn Tagen

Am Montagmorgen reiste das Team um Ramona Forchini aus Andorra ab. Zuerst standen drei Stunden Autofahrt nach Barcelona auf dem Programm, von da aus ging es dann per Flugzeug zurück in die Schweiz. Auf dem Sattel ist Forchini wieder in rund einem Monat unterwegs, dann aber richtig: zuerst an der EM in München am 19. und 20. August, anschliessend an der WM im französischen Les Gets und schliesslich vom 25. bis 29. August an den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Val di Sole in Italien. «Das wird sicher heftig mit je zwei Rennen», sagt Forchini.

Dass sie sich ihre Kräfte aber gut einteilen kann, hat sie in Andorra eindrücklich bewiesen. Und nach dem jüngsten Ergebnis sollte man Forchini an diesen Daten auf dem Zettel haben.