Ramona Forchini siegt in Gränichen

Mountainbike Die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini überrascht in Gränichen und überfährt die Ziellinie als Erste – so geht es für sie weiter Nach ihrem Sieg beim Klassiker im aargauischen Gränichen zeigt sich Ramona Forchini optimistisch für das Weltcup-Heimrennen vom 10. Juli auf der Lenzerheide. Beat Lanzendorfer 20.06.2022, 12.08 Uhr

Ramona Forchini freut sich über ihren überraschenden Sieg in Gränichen. Bild: PD

Nach einer kleinen Baisse hat sich die Toggenburger Bikerin Ramona Forchini am Wochenende eindrücklich zurückgemeldet.

Ihr Sieg beim Klassiker von Gränichen kommt einer Überraschung gleich, denn obwohl die anderen Schweizerinnen bei der Tour de Suisse unterwegs sind, war die Konkurrenz gross.

Die Führende im Weltcup geschlagen

Mit der Australierin Rebecca McConnel, der Führenden in der Weltcup-Gesamtwertung und vierfache Saisonsiegerin, Kate Courtney (USA) und Line Burquier (F) waren andere in der Favoritenrolle.

Die 28-jährige Toggenburgerin zeigte aber keinen Respekt und ging das Rennen forsch an. Schnell holte sie einen Vorsprung heraus, den sie bis zum Ende des Rennens verwaltete.

Nach diesem Sieg soll es nun auch im Weltcup weiter nach oben gehen. Dazu sagt Ramona Forchini: «Der Sieg hier bedeutet mir sehr viel, weil ich mich gegen starke Konkurrentinnen durchsetzen konnte.»

Er ist auch die Bestätigung für die zwei Top-20-Plätze, die sie im Weltcup herausfuhr. «Das habe ich in der letzten Saison mit Ausnahme des Rennens auf der Lenzerheide nie geschafft.»

Optimistisch für das Heimrennen

Nun soll es bei der Wattwilerin, die zuletzt zwei schlechte Wochen einzog und beim Weltcup in Leogang lediglich Platz 34 belegte, wieder aufwärts gehen.

«Ich habe bereits im Training gespürt, dass die Form zurückkommt, zum Glück hat mich mein Gefühl in Gränichen nicht im Stich gelassen.»

Für das Heimrennen am 10. Juli auf der Lenzerheide hat sie sich einiges vorgenommen: «Ich möchte in die Nähe der Top 10 kommen. In Albstadt und Nove Mesto haben mir lediglich 40 Sekunden dafür gefehlt.

Durch die Punkte, die ihr nach Gränichen gutgeschrieben wurden, kann sie nun bei den Shorttrack-Rennen früher starten, wodurch sie sich für die jeweils zwei Tage später stattfindenden Cross-Country-Rennen eine gute Startposition erarbeiten kann. Sie ist sich sicher: «Ich komme der Weltspitze näher.»