Ramona Forchini vor dem nächsten Weltcuprennen in Nove Mesto

Mountainbike Zum Auftakt mitten in die Weltspitze gefahren – so geht es für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini weiter Mit Platz 14 im deutschen Albstadt hat die Wattwiler Bikerin zum Start der Weltcupsaison ein starkes Zeichen gesetzt. Nun steht bereits das zweite Rennen im tschechischen Nove Mesto vor der Tür. Beat Lanzendorfer 11.05.2022, 17.00 Uhr

Ramona Forchini bei ihrem starken Auftritt am letzten Sonntag, der ihr den 14. Rang einbrachte. Bild: PD

Bikerinnen und Biker verbringen Stunden im Sattel. Noch mehr Zeit verwenden sie dafür auf, um mit dem Auto von einem Veranstaltungsort zum anderen zu reisen.

Das ist bei Ramona Forchini nicht anders. Auf der Fahrt von Deutschland in die Tschechei hallte die Genugtuung über ihren 14. Rang beim Weltcuprennen in Albstadt vom letzten Sonntag noch eine zeitlang nach. Doch ihr Fokus lag keine 14 Stunden nach der Zieleinfahrt schon beim nächsten Rennen.

Der Bikezirkus gastiert an diesem Wochenende im tschechischen Nove Mesto. Am Freitagabend geht es beim Short-Track-Rennen um die besten Startplätze für das Cross-Country-Rennen vom Sonntag.

Elf Stunden im Auto unterwegs

Für Ramona Forchini war die Anfahrt mit einer elfstündigen Autofahrt verbunden. «Ich bin am Montag mit meinem Team direkt ins Werk meines tschechischen Bikelieferanten gefahren. Dort erhielten wir einen Einblick in die Produktion der Bikes.»

Anschliessend ging es drei Stunden zurück nach Nove Mesto. Von Albstadt, 80 Kilometer südlich von Stuttgart, sind es rund 750 Kilometer dorthin. Der Veranstaltungsort des nächsten Weltcuprennens liegt südöstlich von Prag. Die Entfernung zur tschechischen Hauptstadt beträgt etwa 160 Kilometer.

Das erfreuliche Abschneiden ihres ersten Weltcupauftritts des Jahres möchte Ramona Forchini dazu nutzen, um auch an diesem Wochenende für positive Schlagzeilen zu sorgen. Trotzdem gibt sie zu bedenken:

Ramona Forchini, Bikerin aus Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich muss zuerst sehen, wie ich die lange Anfahrtszeit verdaut habe und nehme es Schritt für Schritt. Druck möchte ich mir keinen auferlegen.»

Die Rundenzeiten stimmen optimistisch

Dass Ramona Forchini aber die Fähigkeiten hat, mit der Weltspitze mithalten zu können, zeigen ihre Rundenzeiten von Albstadt. In den beiden letzten Runden legte sie jeweils die siebtbeste Zeit des gesamten Feldes hin. Und weil die Toggenburgerin dank ihres 14. Platzes in der Weltrangliste elf Positionen gutgemacht hat und dadurch wieder zu den Top 40 gehört, ist sie am Freitag beim Short-Track-Rennen startberechtigt.

Ein nicht unwesentlicher Vorteil. Dort geht es darum, sich eine gute Startposition für den Sonntag zu erarbeiten. Diese Möglichkeit hatte Ramona Forchini in Albstadt nicht, deshalb musste sie von Position 68 das Rennen aufnehmen. Der Rest ist bekannt: Ihr Exploit hat sie mitten in die Weltspitze gespült.

SRF info überträgt sowohl das Rennen der Frauen als auch jenes der Männer wieder live: Die Übertragung der Frauen beginnt am Freitag ab 18 Uhr. Anschliessend folgen die Männer. Am Sonntag sendet SRF zwei ab 11 Uhr aus Nove Mesto.