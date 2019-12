Motorradfahrer war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt und musste sich vor dem Kreisgericht verantworten Die massive Geschwindigkeitsübertretung eines 64-Jährigen stand nicht zur Diskussion, wohl aber, ob der Töff eingezogen wird. Sabine Camedda 06.12.2019, 05.00 Uhr

Der Töfffahrer war in einem Ausserortsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit 153 km/h unterwegs. Symbolbild: Donato Caspari

Die Geschwindigkeit scheint den Frühpensionierten zu faszinieren. Am Tag vor der Verhandlung am Kreisgericht Toggenburg war er auf dem Snowboard unterwegs und schwärmte vom Gefühl bei den Schwüngen. Das grosse Hobby des Angeschuldigten ist aber das Töfffahren. Wie er bei der Verhandlung sagte, stehen mehrere Maschinen in seiner Garage, darunter eine Rennmaschine, die er im vergangenen Frühjahr gekauft hatte.