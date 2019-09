Motorradfahrer verursacht wegen Sturz in Ricken einen Auffahrunfall – die Polizei sucht Zeugen

Ein Sturz eines Motorradfahrers oder einer Motorradfahrerin führte am Freitag zu einem Auffahrunfall zweier Autos. Der Fahrer oder die Fahrerin des Motorrads entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort.

Ruben Schönenberger

(kapo/rus) Am Freitag (06.09.2019), um 9:15 Uhr, ist ein/e Motorradfahrer/in auf der Wattwilerstrasse gestürzt und verursachte einen Auffahrunfall. Der oder die Unbekannte verliess die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Eine Motorradfahrerin oder ein Motorradfahrer ist am Freitag um etwa 9.15 Uhr auf der Wattwilerstrasse in Ricken auf Höhe der Rechtskurve Hinterer Hummelwald gestürzt. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Dabei kam das Motorrad sowie der Fahrer oder die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn.

Vollbremsung führt zu Auffahrunfall

Ein korrekt entgegenkommender 49-jähriger Mann musste mit seinem Auto eine Vollbremsung einleiten. Die hinter ihm fahrende 23-jährige Frau bemerkte das Bremsmanöver des 49-Jährigen zu spät. In der Folge prallte sie mit ihrem Auto gegen das Auto des 49-Jährigen.

Nach dem Unfall verliess der Motorradfahrer oder die Motorradfahrerin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden von rund 3500 Franken. Der Fahrer oder die Fahrerin war mit einem schwarz-weissem Motorradkombi und einem schwarz-weissen Helm unterwegs. Das Motorrad, eventuell eine Suzuki, war ebenfalls schwarz-weiss.

Zeugen gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin des Motorrads oder Personen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrer oder zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter 058 229 52 00 beim Polizeistützpunkt Schmerikon zu melden.