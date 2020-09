Motorradfahrer in Mühlrüti tödlich verunfallt Am Sonntagnachmittag ist ein 42-jähriger Motorradfahrer in der Hulftegg von einer kurvenreichen Strasse abgekommen und in den Tod gestürzt. 27.09.2020, 21.36 Uhr

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke gesperrt werden. Bild: PD

(Y.B./kapo) Der Mann fuhr gegen 16.15 Uhr nach einem Halt in der Hulftegg in Richtung Dreien. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen kam er nach einer langgezogenen Rechtskurve in der folgenden Linkskurve rechts von der Strasse ab und wurde ab dem Motorrad rund zwanzig Meter weit in ein Bachbett geschleudert.