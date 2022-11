Kritik und Lob für Vorstudien zum Schulareal in Mosnang

Mosnang Wie soll sich das Schulareal entwickeln? Die Vorstudien bergen jedenfalls schon Diskussionsstoff Wie soll in den nächsten Jahren die gebaute Schule Mosnang konkret aussehen? Damit befasste sich ein Infoabend, an dem die Behörde zwei Vorstudien präsentierte – und dafür Lob und Kritik erhielt. Christof Lampart 11.11.2022, 05.00 Uhr

Die interessierte Bevölkerung liess es sich nicht nehmen, die Modelle der Vorstudien eingehend zu studieren und zu diskutieren. Bild: Christof Lampart

Das Thema Schule bewegt – das war am Mittwochabend in Mosnang deutlich zu erkennen. So kamen doch viele in die Oberstufe, um sich von Schulratspräsident Max Gmür über die Vorstudie «Schularealentwicklung Mosnang» informieren zu lassen – und nachher eingehend über das Gehörte und Gesehene, es waren ein Architekturmodell und Pläne ausgestellt, zu diskutieren.

Nachdem Mosnangs Gemeindepräsident Renato Truniger zuerst kurz den Stand der Ortsplanungsrevision umriss, übernahm Max Gmür die Vorstellung der Schularealentwicklung. Dabei machte er deutlich, dass es sich bei den Ideen um Vorstudien handle und nicht um fertige Projekte.

Dass die Präsentation dennoch sehr konkret daherkam, war gewollt und hatte einen Grund, den Gmür so umschrieb:

«Dass wir heute so ausgearbeitete Modelle bringen, hat damit zu tun, dass man über diese besser und auch kontroverser diskutieren kann. Wir wollen bei den zukünftigen Schulbauten die Bevölkerung möglichst früh beteiligen – und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen.»

Für diese frühzeitige Mitwirkung wurde die Schulbehörde denn auch von vielen gelobt. Für die angedachten Bauten erachtete Gmür einen Erstellungszeitraum von fünf bis 15 Jahren als realistisch. Ob dann alles auch wirklich gebaut werde, sei dann wieder eine andere Frage.

Die ganze Schule in einem Schulhaus

Max Gmür, Schulratspräsident von Mosnang. Bild: Christof Lampart

Die Schulraumerneuerung, so Gmür, soll so gestaltet werden, dass künftig die Primarschule in einem Schulhaus zu liegen komme. Gegenüber den bestehenden Gebäuden, die teilweise bis zu 70 Jahre alt seien, habe ein Neubau energetische Vorteile. Zudem könne man räumlich grosszügiger planen. Die neue Schule soll für 160 bis 220 Schülerinnen und Schüler konzipiert werden. Das entspricht auch der Grösse, in der sich die Schülerentwicklung in den letzten Jahrzehnten in Mosnang bewegt habe.

Die Primarturnhalle könne man entweder sanieren oder einen Ersatzneubau erstellen. Auch sollen Fuss-, Velo- und Autoverkehr entflechtet werden und die oberirdischen Parkplätze verschwinden, indem Tiefgaragen erstellt würden. Die Neubauten sollten dazu dienen, ein belebtes Dorfzentrum zu schaffen.

Viel Geld möchte die (Schul-)Gemeinde für neue, moderne Schulbauten ausgeben. Ein Fakt, der bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern durchaus auf Kritik stiess. Bild: Christof Lampart

Je nach Basis- oder Ausbauvariante könnten im neuen Schulzentrum auch viele bereits jetzt dezentral angebotene Dienste an einem Ort realisiert werden. Gmür zählte dabei den Mittagstisch, die Tagesstrukturen, aber auch die Bibliothek oder Angebote für Jugendliche auf. Auch sollen bei den Neubauten die Vereinsbedürfnisse berücksichtigt werden und die Dorfwiese als Spiel-, Sport- und Freizeitplatz erhalten bleiben.

Bewusster mit Geld umgehen?

Geht es nach Gmür, so soll im nächsten Jahr ein selektiver Projektwettbewerb ausgeschrieben werden. Die Architekten würden für ihre Arbeit bezahlt, dafür gehörten nachher die Pläne der Gemeinde und könnten genützt oder auch komplett abgeändert werden. Doch egal, wann und wie gebaut werden wird – happig wird vor allem eines sein: die Kosten. Gmür bezifferte diese auf zwischen 11’690’000 Franken (Basisneubau) und 18’710’000 Franken (Basisneubau plus neue Sporthalle und Parkgarage Sporthalle).

Nicht nur während der Versammlung, sondern auch nach dem offiziellen Teil diskutierten die Gekommenen rege über die vorgestellten Schulprojekte und etwaige Alternativen. Bild: Christof Lampart

An den Zahlen entzündete sich denn auch Kritik. Als Ausgleichsgemeinde sollte man bewusster mit Geld umgehen, dass einem nicht gehöre, so der Tenor. Einige bezweifelten, dass es bei diesen Beträgen bleiben würde. Auch sei der Trakt zwei heute noch tipptopp in Schuss, monierten einige, und sollte weiter genutzt werden. Und ausserdem wollten viele die Schularealplanung nur mit einer Gesamtkonzeption über das der Gemeinde gehörende Filtex-Areal angehen.

Auf die Kritik hin, dass die Schulbehörde sehr schnell vorwärtsmache, entgegnete Gmür, dass es wohl nicht so schnell gehen würde. So fügte er an: «Wir haben den engsten möglichen Zeitplan aufgezeigt. Aber bei einem so grossen Projekt kann es schnell mal vier, fünf Jahre länger dauern.»