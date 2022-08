Zentrumsentwicklung in Mosnang: So geht es weiter

Mosnang Wie geht es mit der Zentrumsentwicklung weiter? Die ortsansässige Mitte richtet sich mit zukunftsgerichteten Appellen an den Gemeinderat Die Revision der Ortsplanung in Mosnang schreitet voran. Der Austausch mit der Bevölkerung führt zu neuen Ideen, doch was davon ist realistisch und welche Visionen bleiben Wunschträume? Alec Nedic Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Kernpunkt der Zentrumsentwicklung in Mosnang ist die Primarschule und das Filtexareal mit der Filtexwiese. Bild: PD

Die Gemeinde Mosnang setzt sich zurzeit mit der Revision der Ortsplanung auseinander. In den letzten drei Jahren trat die Gemeinde durch mehrere Workshops mit der Bevölkerung in den Austausch. Daraus gewann man Klarheit über die Bedürfnisse und Wünsche der Mosnanger Bürgerinnen und Bürger, welche in die Ortsplanungsrevision einfliessen.

Ein wichtiger Kernpunkt der Diskussion dreht sich auch heute noch um die Zukunft des Primarschulareals sowie um die Gewerberäumlichkeiten der Filtex und der daran anschliessenden Filtexwiese. Zusammen umfasst das Areal eine Fläche von 22'000 Quadratmetern.

Nun äussert sich Die Mitte Mosnang zum Revisionsprozess der Gemeinde. Für die Partei steht die Zentrumsentwicklung des Dorfes im Vordergrund. Die Ortsplanungsrevision sei der richtige Zeitpunkt für eine gesamtheitliche Planung, Erneuerung und Umnutzung des Areals im Zentrum des Dorfes, wie Die Mitte Mosnang in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Erneuerung der Primarschulanlagen, die Bereitstellung von genügend Raum für Turnen und Sport, die Angebote des Detailhandels für die Grundversorgung der Bevölkerung und insbesondere die Schaffung von Arbeitszonen sollen nach Aussage der Partei auf einen längerfristigen Zeithorizont ausgerichtet werden.

Einen raumplanerischen Flickenteppich gilt es zu vermeiden

Max Gmür, Schulratspräsident und Mitglied des Gemeinderates Mosnang, erläuterte an der Hauptversammlung der Mitte Mosnang im Mai die Absichten für die Entwicklung des Primarschulareals im Zentrum in Mosnang. Damit lud er die Mitglieder der Mitte Mosnang ein, an diesem raumplanerischen Prozess als Partei mitzuwirken. Denn die Fläche im Dorfzentrum bietet viel Potenzial und die Nutzung muss sorgfältig geplant werden.

Die Mitte Mosnang möchte, dass bei der Entwicklung des Schulareals auch das benachbarte Filtexareal mit den bestehenden Gebäuden involviert wird. Die Erschliessung der beiden Areale sollen aufeinander abgestimmt werden, so der Tenor der Partei. Nach Meinung der Mitte Mosnang sind mutige und nachhaltige Entscheide gefragt. Ein raumplanerischer Flickenteppich sei zu vermeiden. Die Nutzung des Schul- und Filtexareals sei auf die Bedürfnisse der nächsten 50 Jahre auszurichten.

Gemeindepräsident Renato Truniger vor dem Filtexareal. Eine Erneuerung und Umnutzung der Fläche wäre eine Chance für das lokale Gewerbe. Bild: Peter Jenni

Studie eröffnet völlig neue Lösungsansätze

Die Schulraumplanung in Mosnang wird von der Gemeinde in der Ortsplanung hoch gewichtet. Darum gab der Gemeinderat eine Studie in Auftrag, um die Entwicklungsbedürfnisse der Schule zu klären. Ein erstes Resultat aus der gebildeten Arbeitsgruppe liege nun vor und wurde dem Schul- und Gemeinderat präsentiert, wie Gemeindepräsident Renato Truniger auf Anfrage mitteilte.

In diesem Treffen konnten neue Lösungsansätze aufgezeigt werden. Es gilt nun eine konsolidierte Meinung aus den Räten zu definieren. Anschliessend werden die Erkenntnisse der Studie der Öffentlichkeit präsentiert und unter Einbezug der Bevölkerung das weitere Vorgehen festgelegt. Aktuell setzt sich der Mosnanger Gemeinderat mit der Erstellung des kommunalen Richtplans auseinander, der die Entwicklung der nächsten 25 Jahre aufzeigen soll.

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang. Bild: PD

Gemeindepräsident Renato Truniger zeigt sich überzeugt, dass die Raumplanung nicht in einem Flickenteppich enden werde. Truniger bekräftigt: «Wir versuchen, die Prozesse sauber und mit Einbezug der Bevölkerung zu führen.»

Persönlich wünscht sich der Gemeindepräsident von Mosnang eine Entwicklung mit einem stimmigen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Es gelte herauszufinden, was bezahlbar ist und was Wunschträume bleiben. Renato Truniger führt aus:

«Für das Ortszentrum wünsche ich mir den Erhalt und den Ausbau unserer vielfältigen KMU und der öffentlichen Einrichtungen. Auch die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ist aus meiner Sicht im Zentrum realistisch.»

Es ist an der Zeit, sich zu positionieren

Die Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen ist in Mosnang sehr begrenzt. Das Filtexareal könne genau diesen mangelnden Raum für die nächsten Jahrzehnte bereitstellen, meint Die Mitte Mosnang. Mit der Entwicklung des Schul- und Filtexareals müsse sich der Gemeinderat auch überlegen, wie die verschiedenen und zurzeit blockierten Vorhaben in die Entwicklung miteinbezogen werden können. Als Beispiele werden der Neubau eines Dorfladens oder die zentrale Energieversorgung genannt.

In ihrer Mitteilung wünscht sich Die Mitte Mosnang ausserdem, dass sich die Gemeinde positioniert. Und zwar als Familiengemeinde, als Gemeinde mit einem lebendigen Gesellschafts- und Vereinsleben und als Standort für das Kleingewerbe. Es gelte, die Bedürfnisse möglichst aller Bevölkerungsgruppen in die Planungsschritte der Ortsplanungsrevision miteinzubeziehen.

