Neues Schulhaus Libingen wird mit Spenden von 615'000 unterstützt

Mosnang Warum das neue Schulhaus in Libingen von der Schweizer Patenschaft Berggemeinden mit 615'000 Franken unterstützt wird Eine Sanierung des alten Schulgebäudes hat sich nicht gelohnt. Seit diesem Frühling wird das neue Schulhaus in der Nähe der Mehrzweckhalle gebaut. Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 ist es bezugsbereit. Noémi Sutter 25.10.2022, 17.00 Uhr

Das heutige Schulwesen braucht mehr Gruppenräume und Schulzimmer. Bild: Bruno Kissling

In Libingen, das zur Gemeinde Mosnang gehört, wird seit diesem Frühling ein neues Schulhaus gebaut. Unterstützt wird das Projekt von der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Der Grund für den Neubau seien die steigenden Schülerzahlen und die zu wenig zur Verfügung stehenden Schulzimmer, wie einer Vorlage der Gemeinde zu entnehmen ist.

Im Kanton St.Gallen müssen Investitionen für den Ausbau der Schulinfrastruktur vollumfänglich von der Gemeinde getragen werden. Der Kanton beteilige sich mit jährlichen Finanzausgleichsbeiträgen an den Gesamtaufwendungen der Gemeinden. Projektbezogene Subventionen sind daher weder vom Bund noch vom Kanton erhältlich.

Flächenmässig ist Mosnang eine der grössten Gemeinden im Kanton St.Gallen. Neben Mosnang ist das circa neun Kilometer weiter weg gelegene Libingen. Das Dorf stellt nach einer Umzonung Bauland zu vernünftigen Preisen für Familien zur Verfügung. Bereits seien einige Neubauten dazugekommen, was sich auf eine steigende Schülerzahl auswirken werde, wie der Vorlage zu entnehmen ist.

Hohe Spenden der Patenschaft

Eine Sanierung des alten Schulhauses hätte den Schulzimmermangel nicht beseitigt. Auch das kontinuierliche Wachstum von Libingen sei ein Grund für den Entscheid eines Neubaus, wie in der Vorlage geschrieben wird. Es sei nicht zu befürchten, dass Libingen im Laufe der nächsten Jahrzehnte bevölkerungsmässig schrumpfen werde. Ganz in Gegenteil, man rechne mit einem Wachstum. Aus den erwähnten Gründen spricht die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden der Gemeinde Mosnang eine finanzielle Unterstützung zu. Die Höhe der Patenschaft beträgt 615'000 Franken.

Der Schulerweiterungsbau in Libingen. Mit dem Schulhaus (hinten rechts) sowie dem Mehrzweckgebäude (links) und der Kirche mit Pfarrhaus ergibt sich eine Einheit, die mit einer Holzschnitzelheizung betrieben wird. Bild: PD

Der Bauzustand war mangelhaft

Im Jahr 1947 wurde das Schulhaus in Libingen erstellt. In den vergangenen 70 Jahren wurde ausser kleineren dringenden Renovationsarbeiten nie etwas am Gebäude gemacht. Der Bauzustand sei mangelhaft und der Sanierungsaufwand relativ gross und unvorhersehbar. Ebenfalls hätte die bestehende Fläche für die heutigen Standards an Gruppenarbeitsräumen nicht ausgereicht. Der Gemeinderat liess deshalb die Alternative eines Neubaus prüfen. Neu ist das Schulhaus in der Nähe des Mehrzweckgebäudes. Diese Lage bietet eine witterungsgeschützte Verbindung zwischen Schule und Turnhalle.

Der mit dem Neubau entstehende Vorplatz zwischen den beiden Gebäuden könne auch für Anlässe in der Mehrzweckhalle genutzt werden. Das Geld sei in einem neuen, kompakten Schulhaus nachhaltiger investiert als in einem trotz Sanierung immer noch alten Schulhaus. Das Projekt und der Kredit wurden am 5. Juli 2020 an der Urne gutgeheissen und bewilligt. Die Arbeiten starteten bereits im vergangenen Frühling. Das neue Schulhaus soll im Sommer 2023 bezogen werden.