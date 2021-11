Der Tennisplatz in Mosnang ist fertig gebaut.

Interview «Schweiz fast chancenlos»: Das sagt Raimondo Ponte vor dem entscheidenden Spiel der Nati gegen Italien

Am Freitag spielt die Schweiz in Rom um die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Vor dem Spiel spricht Raimondo Ponte über seinen Aufstieg vom «Tschingg» zum Schweizer Nationalspieler und erklärt, warum er die «Squadra Azzurra» favorisiert.