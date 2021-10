Mosnang: Auch die SVP ist für fürs Ärztezentrum

MOSNANG SVP-Ortspartei sagt Ja zum Ärztezentrum Mosnang Die SVP Mosnang sieht das geplante Ärztezentrum als Chance für die Gemeinde und die ganze Region. Die Partei ist überzeugt, dass das Projekt ein Erfolg werden wird und gibt die Ja-Parole für die kommunale Volksabstimmung heraus. Aktualisiert 17.10.2021, 16.35 Uhr

So soll das Ärztezentrum an der Bachstrasse in Mosnang aussehen. Bild: PD

(pd/mkn) Letzte Woche verschickte die FDP Mosnang eine trotz einiger offener Fragen befürwortende Stellungnahme zum geplanten Ärztezentrum. Auch der Präsident der CVP-Mitte-Ortspartei äusserte sich positiv zum Projekt.

Nun hat sich auch die SVP Mosnang geäussert. Ihre Stellungnahme basiert auf einer internen Umfrage. Am 7. November eine findet eine Urnenabstimmung über den Landverkauf und den Kredit für das Ärztezentrum statt. Die SVP Mosnang empfiehlt den Stimmbürgern, Ja zu stimmen.

Im September habe der Gemeinderat die Bevölkerung von Mosnang und wahrscheinlich auch die Region mit dem Projekt «Ärztezentrum Mosnang» überrascht, hält die Partei eingangs fest. Mit dem Ärztezentrum gehe nach der Schliessung der Praxis Schiess ein lange gehegter Wunsch nach einer ärztlichen Grundversorgung im Dorf in greifbare Nähe. Erfreulich sei, dass neben der Hausarztmedizin ein erweitertes Angebot mit Notfall- und Spezialmedizin sowie Medikamentenabgabe entstehe.

Überzeugende Ideen der Initianten – Sicherheit für die Gemeinde

An den Informationsanlässen habe das innovative Ärztetrio Johanna Jenny, Christof Geigerseder und Georgios Vatsakis mit ihrer Vision überzeugt, eine erweiterte medizinische Versorgung bei attraktiven Öffnungszeiten und Hausbesuchen anzubieten, schreibt die SVP in ihrem Communiqué vom Wochenende. Mosnang dürfe dieses Projekt als grosse Chance betrachten. In Anbetracht der Schliessung des Spitals Wattwil und des sich abzeichnenden Hausärztemangels werde Projekt ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung von Mosnang und der Region sein.

Die Finanzierung eines Privatunternehmens mit öffentlichen Geldern könne seltsam anmuten, räumt die SVP ein. Das Submissionsgesetz hätte die Gemeinde zu einer öffentlichen Ausschreibung mit entsprechender Verzögerung verpflichtet, was durch die privaten Firmen Meskla AG und Ärzte im Toggenburg AG umgangen werden könne.

Die Gemeinde habe aber das Vorkaufsrecht und mit dem grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen eine hohe Sicherheit, hält die Partei fest. Zudem ist die SVP überzeugt, dass das Ärztezentrum ein Erfolgsmodell wird. Zugleich wünscht die SVP, dass bei der Realisierung möglichst viele einheimische Gewerbetreibende einbezogen werden.