Mosnang: Schnebelhorn Panoramatrail bei schönstem Wetter

Mosnang Schnebelhorn Panoramatrail: Der höchste Zürcher rennt auf den höchsten Zürcher – nachdem er selbst den Startschuss gab Der Schnebelhorn Panoramatrail sei einer der schönsten Läufe schweizweit. Das sagen nicht nur Hobbysportler, auch Marathon-Europameister Viktor Röthlin ist dieser Meinung. Zum Halbmarathon starten am Samstagmittag rund 330 Läuferinnen und Läufer, darunter auch Benno Scherrer, Kantonsratspräsident Kanton Zürich. Christoph Heer 19.09.2021, 17.15 Uhr

330 Läuferinnen und Läufer starteten am Schnebelhorn Panoramatrail. Bild: Christoph Heer

Der Gipfel des Schnebelhorns liegt auf 1292 Meter über Meer. Damit ist er der höchste Punkt des Kantons Zürich. Als Kantonsratspräsident amtet aktuell Benno Scherrer. Auch der höchste Zürcher war also am Start beim Rennen auf den höchsten Zürcher. Nachdem er selbst den Startschuss gab, bewältigte Scherrer die Strecke in überzeugenden 2:35:10 Stunden.