Neubau im Dorfzentrum Mosnang: Noch immer stehen nur Visiere

Mosnang Noch immer stehen nur Visiere: Die Gemeinde Mosnang, die Konsumgenossenschaft und die Bürgerschaft tun sich mit dem Neubau im Dorfzentrum schwer Das Bauprojekt Wohn- und Geschäftshaus in Mosnang kommt nicht voran. Ein weiteres Auflageverfahren wurde soeben abgeschlossen. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 09.03.2022, 17.00 Uhr

Wegen der Einfahrt zur Tiefgarage muss im Sinne der Verkehrssicherheit der Einlenker der Wupplisbergstrasse (links) geringfügig verlegt werden. Visualisierung: PD

Fünf Jahre ist es her, dass das Bauprojekt im Dorfzentrum erstmals eingehend geprüft wurde. Die ehemalige Post in Mosnang soll abgerissen und an deren Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus der Konsumgenossenschaft mit einer Tiefgarage gebaut werden. Doch warum sind noch immer nur die Visiere des Neubauprojekts zu sehen?