August Fust aus Dreien macht Campingferien mit seinem Traktor

Erst im Pensionsalter hat sich August Fust ein neues Hobby zugelegt. Der ehemalige Land- und Gastwirt macht zusammen mit seinem Hund und seinem Traktor Campingferien. Dabei ist er meist nur mit 25 Stundenkilometern unterwegs, damit er leichter zu überholen ist und die Landschaft besser geniessen kann.

August Fust hat auf seinen Reisen oft gelacht. Bild: Ruedi Roth

Am Ursprung stand ein Geschenk, das überbracht werden sollte. Im Sommer 2009 fuhr August Fust einen Traktoranhänger von Dreien in den Kanton Solothurn. Los ging es morgens um halb vier Uhr. Über die Hulftegg, Rapperswil, Hütten, Sihlbrugg tuckerte der Traktor mit dem stattlichen Anhänger, der verschenkt wurde. August Fust hat gute Geografiekenntnisse. Doch ohne Landkarte funktionieren solche Abenteuer weniger gut. Denn Fust sucht sich Nebenstrassen aus, um sein Ziel zu erreichen.

«Es ist ruhiger. Und man sieht mehr vom Land.»

Schon vor dem Mittag war der Chauffeur am Ziel in Attiswil angekommen. Das Vorhaben Übernachtung im Solothurnischen wurde verworfen. Nachmittags um 14 Uhr machte sich der Toggenburger wieder auf den Heimweg. «In unserer Gaststube haben wir schon gestaunt, als abends um zehn Uhr draussen das vertraute Traktorengeräusch erklang. Neckend habe ich ihn gefragt, ob er uns nicht traue», erinnert sich Ehefrau Elisabeth Fust lachend.

Mit dieser ersten langen Traktorausfahrt hatte der Pensionär Feuer gefangen. Das Überlandfahren mit dem Allrad-Steyr 658 hatte es ihm angetan. Und den Zuhausegebliebenen wollte der heute 79-Jährige schon beweisen, dass er auch einen mehrtägigen Ausflug unternehmen könne.

Zuerst Land- und später auch Gastwirt

Schon immer wohnt August Fust im zu Mosnang gehörenden Weiler Dreien. Seine Eltern betrieben die Wirtschaft Post mit dazugehörendem Bauernhof. Die Schule fiel ihm leicht, daher belastete ihn die Mithilfe auf dem Hof während der Schulzeit nicht sonderlich. Eine Lehre absolvierte Fust nicht. Er besuchte die damals gebräuchliche Fortbildungsschule und half fortan zu Hause in der Landwirtschaft.

Elisabeth Fust versorgt ihren Mann während seiner Ausflüge jeweils telefonisch mit dem aktuellen Wetterbericht. Bild: Ruedi Roth

1972 heiratete Alfred Fust Elisabeth Naef, ebenfalls aus Mosnang stammend. Einige Jahre lang war das Paar bei Vater Fust als Magd und Knecht angestellt. Der Kinderwunsch der beiden erfüllte sich nicht, was für sie oftmals nicht wenig bedrückend war. Die Hofarbeit und die Mithilfe in der von Mutter Fust geführten Wirtschaft verdrängten die Sorgen aber so gut wie möglich.

1992 übernahmen Elisabeth und Alfred Fust das «Pöstli». Das Betreuen der durchschnittlich 16 Kühe mit Jungvieh und das Wirten beanspruchten Energie. Fust hat das «Gschpüür», mit einem Hund umzugehen. So konnte er den oftmals einen Kilometer langen Weidetrieb mit den Kühen auf der Durchgangsstrasse mit dem Hund zusammen ohne Probleme bewältigen. Und auf seinen Ausfahrten mit dem Traktor ist Fido ein unersetzlicher Begleiter.

Hund Fido ist immer treuer Begleiter von Alfred Fust. Bild: Ruedi Roth

Ein leichter Anhänger wurde zum Schlafwagen

Das Ziel der ersten mehrtägigen Traktorreise war der fast 400 Kilometer entfernte Ort Montpont in Frankreich, Wohnort eines befreundeten Ehepaars von Fusts. Einen zweiachsigen, leichten Anhänger baute der passionierte Traktorfahrer nun für diesen Zweck um. Schliesslich benötigte er ja einen Schlafwagen. Dass eine Matratze allein zu wenig bequem war, merkte er bald. Ein Lättlirost musste noch hinzu. Und einigermassen wasserdicht abgedeckt musste der Wagen natürlich auch sein. Denn Alfred Fust und Fido wollten im Trockenen übernachten.

Fido vor dem Traktor und dem als Schlafwagen ausgerüsteten Anhänger. Bild: PD

«Mein Steyr ist auch mit seinem Alter von 45 Jahren noch bestens im Schuss.» Er sei sehr vibrationsarm, habe bequem platzierte Pedale, zeichne sich durch einen guten Einschlag und eine flotte Kabine aus.

«Und Fido hat wunderbar Platz hinter meinem Fahrersitz.»

Frühmorgens ging das Abenteuer Frankreich los. Zwei Fahrtage waren für die Hinreise geplant. La Chaux-de-Fonds lag ungefähr in der Mitte der Tour. Mit Getränken und Nahrungsmitteln versorgt, machte sich Alfred Fust mit dem kurzen Anhängerzug auf den Weg. In Kallnach im Berner Seeland parkierte der Toggenburger sein Gefährt auf einem Restaurantparkplatz. Beim Znacht dort fand der redefreudige Alfred Fust gar bald Gemütlichkeit und ging etwas später zu seinem Schlafwagen als geplant. Unaufhörliche Mardergeräusche und das Brüllen einer brünstigen Kuh im Stall verhinderten das Einschlafen. Um zwei Uhr nachts fuhr er wieder los.

Zum Glück nicht auf die Autobahn

Jetzt wurde es plötzlich schwierig mit der Orientierung. Infolge Bauarbeiten waren die Strassenschilder nicht beleuchtet. Ein blinkender Lastwagen gab dem Traktorfahrer ein Zeichen. Ohalätz, es ging Richtung Autobahn. Sofort umkehren! Glück gehabt! Vor Pontarlier kam der Zoll. Da musste Güscht bis zum Eintreffen der Zöllner um sechs Uhr eine Stunde warten. Dann ging die Fahrt weiter durch die weite Landschaft Frankreichs.

Gross war die Freude bei den Gastgebern, als plötzlich der Besuch aus dem Toggenburg mit seinem Züglein eintraf. Nach zwei Tagen machte sich Alfred Fust wieder auf den Heimweg. Im bernischen Süderen übernachtete er und erzählte den Leuten im Restaurant, dass er auf seinem Wagen Sägemehl transportiere. Die Gemütlichkeit war gross, als bei der Kontrolle festgestellt wurde, dass der Ostschweizer geflunkert hatte.

Beim Lac de Joux auf dem Heimweg aus Frankreich. Bild: PD

Über das Entlebuch und den Albis fahrend, liess sich Alfred Fust am nächsten Tag mit der Seefähre von Horgen nach Meilen überführen. Da wurden er und sein Hund mit ihrem Gefährt bestaunt. «Und ich musste aufpassen, dass Fido nicht in den See gumpte», sagt der Toggenburger lachend. Am Abend kam er wohlbehalten wieder zu Hause an.

Carabinieri staunen im Südtirol über den Toggenburger

Diese erlebnisreiche Fahrt ermunterte Fust zu weiteren Ausflügen. Viele Alpenpässe hat der 79-Jährige schon überfahren. Meistens pilotiert er den Steyr mit 25 Stundenkilometern, obwohl er auch schneller könnte. «So bin ich leichter zu überholen und kann die Landschaft besser inhalieren.» Hund Fido wechselt seine Stellung auf dem gut gepolsterten Podium in gleichmässigen Abständen und schaut mal rechts aufs Land, mal links. Ab und zu legt er eine Pfote auf Fusts Schulter, um einen Halt einzufordern.

Fido geniesst die Ausfahrten auf seinem Aussichtspodest. Bild: PD

Täglich ruft der Abenteurer zu Hause an. Dabei geht es auch um den Wetterbericht. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass es auf einem Pass unerwartet zu schneien begann. Dann holt Fust die Traktortüren aus dem Wagen und montiert sie. Bei den Grenzübergängen gab’s auch schon verschiedene Vorkommnisse bezüglich Kontrollen dieses sonderbaren Grenzgängers, welche Fust aber immer amüsierten.

In dieser Kurve im Südtirol wurde das besondere Gefährt von den Carabinieri bestaunt. Bild: PD

In einem Südtiroler Restaurant offerierte der Toggenburger anlässlich seines Geburtstags einmal eine abendliche Runde. Dabei fiel ihm ein Gast auf. «Dieser Mann war wie ein Chef. Ich vermutete in ihm den Hotelier», erzählt Fust.

«Am anderen Tag fuhr ich über einen Pass mit schmaler Strasse. Plötzlich kam die Polizei zu zweit angefahren und ich wurde gefragt, ob ich sauber sei.»

Da habe er den Mann vom Vorabend wieder erkannt. Jenen Mann, der auch ordentlich Wein konsumiert hatte. Dieser habe seinen Carabinieri-Kollegen von ihm und seinem Gefährt erzählt. Die Polizisten hätten mit Fust gelacht, ihm eine gute Fahrt gewünscht und sich wieder auf den Rückweg gemacht. Und auch dieses Mal kam der Toggenburger um einige Erlebnisse reicher wieder wohlbehalten zu Hause an.

