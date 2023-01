Mosnang: Rita Schweizer liest seit bald 70 Jahren das Tagblatt

Altersheim Hofwis Die Sehkraft lässt nach, Computer sind nichts für sie: Mosnangerin muss nach fast 70 Jahren als Abonnentin bald das Zeitungslesen aufgeben Rita Schweizer-Rempfler wird im kommenden April 94 Jahre alt. Nach ihrer Heirat im Jahre 1954 ist sie zur Zeitungsabonnentin geworden. Zuerst beim «Alttoggenburger», später beim «Toggenburger Tagblatt». Das ist bis heute so geblieben. Ein Besuch bei ihr im Altersheim. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 18.01.2023, 12.00 Uhr

Rita Schweizer-Rempfler informiert sich im «Toggenburger Tagblatt», was in der Region und in der übrigen Welt passiert. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil die Beine schnell müde werden, sitzt sie im Rollstuhl. Mit ihren bald 94 Jahren fällt der Mosnangerin Rita Schweizer-Rempfler vieles nicht mehr so leicht. Der Schalk in ihren Augen drückt trotzdem Zufriedenheit aus.

Am täglichen Leben ist sie weiterhin interessiert. Ihre bevorzugte Lektüre ist das «Toggenburger Tagblatt», davor war es der «Alttoggenburger». Eine Zeitung hat sie seit fast 70 Jahren abonniert.

In zwei Winkeln gewohnt

Seit fünf Jahren lebt Rita Schweizer-Rempfler im Alters- und Pflegeheim Hofwis in Mosnang. Hier empfängt sie für einmal nicht nur ihre tägliche Zeitung, sondern auch einen Journalisten, dem sie aus ihrem Leben erzählt.

Vor dem Altersheim war ihr Zuhause in Winkeln. Im Weiler, kaum einen Kilometer Luftlinie von ihrem jetzigen Wohnort entfernt, lebte sie 64 Jahre. Dort betrieb sie mit ihrem Mann einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. «Er war meine Jugendliebe, wir haben uns schon viele Jahre vor unserer Hochzeit gekannt.» Um über die Runden zu kommen, arbeitete Ehemann Jakob in einer Sägerei. Später kam auf dem Hof noch ein Schweinemastbetrieb hinzu. Zur Familie gehörten die drei Kinder Beat, Ursula und Silvia. Ein viertes Kind ist bereits im Alter von vier Jahren verstorben.

Rita Schweizer-Rempfler sagt: «Ich bin in Winkeln bei St.Gallen geboren und später nach Winkeln in der Gemeinde Mosnang gezogen.» Damals sei Winkeln ein kleines Dorf vor den Toren der Stadt St.Gallen gewesen, heute sei alles miteinander verschmolzen. Zwischen den beiden Winkeln gab es noch den Chrimberg, dort ist sie 1932 mit drei Jahren und ihrer Familie hingezogen. Ihr Vater konnte einen Bauernbetrieb übernehmen. Zuvor in Winkeln bei St.Gallen führte er eine Milchsammelstelle.

Mit der Heirat die Zeitung abonniert

Aber warum die lange Verbundenheit mit dem «Toggenburger Tagblatt»? «Wir hatten in meinem Elternhaus den ‹Alttoggenburger›. Als ich und mein 1991 verstorbener Mann 1954 heirateten, haben wir die Zeitung auch abonniert.» Als der «Alttoggenburger» dann vom «Toggenburger Tagblatt» «geschluckt» worden ist, wie sie es mit einem Augenzwinkern ausdrückt, hätte sie fortan das «Toggenburger Tagblatt» gelesen. Und mit etwas Wehmut in der Stimme sagt sie: «Ich weiss nicht, wie lange ich die Zeitung noch lesen kann. Meine Sehkraft hat merklich nachgelassen.»

Obwohl sie trotz hohem Alter durchaus aufgeschlossen ist, winkt sie bei den Stichwörtern Computer und Smartphone ab. «Mit dem Zeugs kann ich nichts mehr anfangen.» Der Fernseher laufe im Zimmer hingegen schon. Aber, erklärt sie: «Weil ich nicht mehr so gut höre, sprechen mir die Menschen einfach zu schnell. Bis ich die Sätze verdaut habe, ist alles schon vorbei.» Entweder schaltet sie den Ton ganz ab oder schaut Bibel TV. «Dort können wir fast alles auswendig», sagt sie lachend.

Mit wir meint sie ihre Zimmernachbarin Elisabeth «Elsi» Schönenberger. Mit ihr, sie ist noch fünf Jahre älter, verbindet sie eine jahrzehntelange Freundschaft. «Wir sind beide im Chrimberg aufgewachsen, haben die Kindheit miteinander verbracht und in unseren Jugendjahren einmal spasseshalber gesagt, dass wir gemeinsam ins Altersheim gehen.» So sei es gekommen. Kurz nacheinander sind sie in die Hofwis eingetreten. Davor hatte Rita Schweizer-Rempfler ihren Haushalt in Winkeln noch selbstständig erledigt. Nun sind beide froh, das Zimmer miteinander teilen zu können.

Erinnerungen an die langen Winter

Rita Schweizer-Rempfler ist dankbar, dass es trotz hohem Alter immer noch sehr gut mit ihrem Langzeitgedächtnis klappt. «Früher haben wir einfacher gelebt, heute hat man jeden erdenklichen Komfort.» Sie seien mit dem zurechtgekommen, was sie gehabt hätten und es sei auch schön gewesen.

Die bald 94-jährige Rita Schweizer-Rempfler lebt seit fünf Jahren im Alters- und Pflegeheim Hofwis in Mosnang. Bild: Beat Lanzendorfer

In Erinnerung bleiben ihr die Winter, welche früher diese Bezeichnung verdient hätten. Wenn sie jetzt aus dem Fenster schaue, sei oftmals fast alles grün. Für den Schulweg vom Chrimberg nach Mosnang hätten sie dreissig Minuten gebraucht – und das viermal im Tag. Im Winter ging es dann oft durch den Tiefschnee. Erschwerend kam der volle Schulthek hinzu und die manchmal von der Mutter beauftragten Einkäufe im Dorf.

Das ist lange her, die schönen Erinnerungen bleiben trotzdem. Nun geniesst Rita Schweizer-Rempfler den Lebensabend in der Hofwis und freut sich über die gute Küche und die Besuche ihrer drei Kinder. «Sie sind ja längst keine Kinder mehr», sagt sie lachend. Als Mutter spreche sie halt weiterhin von ihren Kindern.

Beim Abschied meint sie: «Meinen Humor kann ich hoffentlich behalten, bis mich der Herrgott zu sich holt.» Davor soll ihr aber noch etwas Zeit vergönnt sein, das «Toggenburger Tagblatt» zu lesen. Die neueste Ausgabe liegt auf dem Tisch im Zimmer.

