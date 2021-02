Mosnang Wenn Gefängnisinsassen zu Mitarbeitern werden: Auf diesem Hof in Mosnang packen Straftäter mit an Fabian Hollensteins Assistenten sind Gefängnisinsassen. Der junge Bauer ist Co-Leiter des Bauernhofs im Massnahmenzentrum Bitzi. Ein Umfeld, an das er sich gewöhnen musste. Daniela Huijser 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In seinem neuen Job ist Fabian Hollenstein verantwortlich für die Schweine. Bild: Daniela Huijser

Ein kurzer Blick zur Stalltüre, dann schlafen die beiden Mutterschweine Seite an Seite weiter in ihrer Box. Auch die Ferkel unter der Wärmelampe heben nur kurz den Kopf, als Fabian Hollenstein den Stall betritt. Die Tiere kennen ihren jungen Chef, der gemeinsam mit zwei Teamkollegen den Biobetrieb leitet.

Gelassen reagiert auch Giovanni, als Hollenstein ihn in der Box herumdirigiert, bis er fürs Foto in einer guten Position steht. Der gewichtige Duroc-Eber ist ein geduldiges und neugieriges Tier, will aber lieber wieder nach Draussen.

Der Respekt zu Beginn war gross

Der 26-jährige Bauer hat sich gut eingelebt auf dem Hof, der eigentlich ein ganz normaler Landwirtschaftsbetrieb ist. «Eigentlich», denn seine Mitarbeiter sind speziell: Es sind alles Insassen des Massnahmenzentrums Bitzi, zu dem dieser Bauernhof gehört.

Im Massnahmenzentrum Bitzi leben die Schweine nach Biorichtlinien. Bild: Daniela Huijser

Fabian Hollenstein und seine Teamkollegen Thomas Keller und Markus Schönenberger sind verantwortlich für den Betrieb und während der Arbeitszeit auch für die Insassen, die der landwirtschaftlichen Arbeit zugeteilt sind. Eine Situation, vor welcher der junge Landwirt Respekt hatte, als er im April die Stelle antrat. Fabian Hollenstein erzählt:

«Ich musste zu Beginn schon lernen, wie ich mich im Umgang mit den Männern verhalten soll. In den ersten Wochen hatte ich manchmal ein mulmiges Gefühl bei der Zusammenarbeit.»

Kein Wunder, denn im Massnahmenzentrum sind Männer eingesperrt, die schwere Straftaten begangen haben.

Nützliche Erfahrungen gesammelt

Bald aber gewöhnte sich Hollenstein an das neue Umfeld. Dabei half ihm seine Erfahrung aus seiner landwirtschaftlichen Lehre. Nachdem er als erstes Plattenleger gelernt hatte, bildete er sich nämlich am Jugendheim Platanenhof in Oberuzwil zum Landwirt weiter.

«Zwar hatte ich damals kaum Kontakt zu den Jugendlichen, doch die Abläufe in einer Justizanstalt waren mir vertraut.»

Auch deshalb interessierte ihn die Stellenausschreibung der Bitzi. Er bewarb sich und wurde zu einem Probetag eingeladen. «Was ich damals sah und erlebte, gefiel mir sehr. Die Arbeit auf diesem Betrieb ist besonders abwechslungsreich», schwärmt er.

Das verwundert nicht, denn die Landwirtschaft des Massnahmenzentrums ist sehr vielfältig: Neben den Mutterschweinen und Mutterkühen werden einige Milchkühe (für den Eigenbedarf) gehalten sowie Rinder, Schafe, Hühner und eine Herde Damhirsche.

Auf den Ackerflächen wird Weizen und Mais für Einstreu und Futter angebaut, im Sägewerk wird Holz aus kantonalen Wäldern der Region zu Brennholz aufbereitet und verkauft.

Pläne für die Zukunft

Fabian Hollenstein kennt den Betrieb mittlerweile; seine Kollegen lehrten ihn alles Wichtige. Etwa die monatliche Bewertung der Mitarbeiter. «Mit mir arbeiten zwei Insassen, die ich jeweils bewerte. Diese Bewertung bespreche ich dann mit ihnen.» Das verlange ein gewisses Einfühlungsvermögen.

«Ich muss meine Worte sorgfältig wählen. Es geht ja darum, dass sich die Insassen weiterentwickeln können.»

Die Arbeit liegt ihm; bereits denkt er darüber nach, in zwei Jahren die Ausbildung zum «Fachmann Justizvollzug» anzufangen. Vorläufig aber verlässt er sich auf den Rat seiner Kollegen und seine eigene Lebenserfahrung. «Ich arbeite die Insassen ein, die uns zugeteilt werden.»

Die Zuteilung der Insassen erfolge aufgrund eines Einführungsprogramms, erklärt Fabian Hollenstein. «Wer von der geschlossenen Abteilung in die offene kommt, muss in allen Bereichen, also Schlosserei, Schreinerei, Industrieabteilung, Küche, Hauswartung, Hauswirtschaft, Gärtnerei, Forst und in der Landwirtschaft einen Schnuppertag absolvieren.

Daraufhin kann er sagen, wo er am liebsten arbeiten möchte. Wir bewerten dann die Eignung für landwirtschaftliche Aufgaben mit den Insassen sowie dem Leiter Berufliche Integration.»

Gute Organisation

Mit dem Leiter Berufliche Integration treffen sich die drei Betriebsleiter jeden Morgen zu einer «Stehung». Dabei erklärt dieser, welche Termine die Insassen an diesem Tag einhalten müssen. «Auf dem Programm stehen etwa Arzt- oder Therapietermine; ein Insasse ist also selten einen vollen Tag bei uns», sagt Hollenstein. Das verlange nach einer guten Tagesorganisation, damit alle Aufgaben erledigt werden. Was aber kein Problem für ihn und seine Teamkollegen sei.

Auch mit Maschinen arbeitet Fabian Hollenstein regelmässig. Bild: Daniela Huijser

Diese Arbeit im Team gefällt dem Landwirt. Einerseits menschlich, andererseits organisatorisch. Als Kantonsangestellter hat Hollenstein geregelte Arbeitszeiten und eine Fünf-Tage-Woche. Sein ist Fazit klar: «Die Stelle hat meine Erwartungen rundum erfüllt», sagt er lächelnd.

Die geregelten Arbeitszeiten seien ein zusätzlicher Glücksfall. So habe er nämlich schön viel Zeit für seine junge Familie: Seine Frau und er sind seit kurzem Eltern eines Sohnes. Fabian Hollenstein strahlt, als er von diesem Glück erzählt und er freut sich schon, bis er den Kleinen abends wieder sehen kann.

Zuvor steht aber noch einiges an Arbeit im Stall an, wo Sauen und Ferkel weiterhin friedlich schlafen und Giovanni durchs Gitter neugierig zu den Schweinen hinüberschnüffelt.