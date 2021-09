Radball-EM in Mosnang

Mosnang Die Vorbereitungen laufen: Klappt es mit der Radball-U23-EM? Nach der Absage im vergangenen Jahr nimmt der RMV Mosnang am Samstag, 25. September, einen erneuten Anlauf im Toggenburg, die U23-Europameisterschaft der Radballer auszurichten. Dank einer Veranstalter-Wildcard ist auch das Mosliger Team, Björn Vogel und Rafael Artho, mit von der Partie. 03.09.2021, 12.43 Uhr

Sie hoffen auf grünes Licht für die U23-EM am 25. September in Mosnang: die Vertreter des RMV Mosnang, Präsident Gregor Schnellmann (rechts) und Pascal Schönenberger (links), zusammen mit den Vertreterinnen des Hauptsponsors, Heidi Widmer, Leiterin der Geschäftsstelle in Mosnang (links), und Nadine Hauser (rechts), Vertrieb und Marketing, Bütschwil. Bild: PD

Die Mosliger sind bereit, den Anlass auch mit entsprechenden Auflagen für die voraussichtlich zehn Teams in Mosnang durchzuführen. «Die Dossiers liegen in der Schublade und die Vorbereitungen sind wieder angelaufen. Wir sind bereit, für Europas junge Radballer einen fairen und stimmungsvollen Wettkampf auf die Beine zu stellen», so Präsident Gregor Schnellmann.

3-G ist für die Veranstalter eine Option

Wie die beiden OK-Verantwortlichen, Präsident Gregor Schnellmann und sein Vize Pascal Schönenberger, informieren, man sei in der Abklärung, wie die Eintrittsbedingungen für das Publikum gestaltet werden sollen. Gregor Schnellmann dazu: «Wir sind im Moment in der Evaluation, ob wir das Prinzip geimpft, genesen oder getestet, also 3-G, anwenden sollen oder gar müssen.» Pascal Schönenberger: «Der Zeitpunkt für Tests gleich vor Ort wäre nicht schlecht. Die Mosliger könnten noch als eine der letzten Veranstalter Gratistests anbieten, denn ab dem 1. Oktober sind diese kostenpflichtig.»

Geselliger Abend dank 3-G?

Es wäre mit dem 3-G-Prinzip durchaus möglich, den Abend in der Halle gesellig zu gestalten und entsprechend einen sportlichen Tag am Abend auch kameradschaftlich ausklingen zu lassen. «Wir sind es als Veranstalter dem Verein und dem Sport schuldig, uns solidarisch zu verhalten und mit einem guten Beispiel voranzugehen und auch unser gutes Image nicht aufs Spiel zu setzen», so die beiden Verantwortlichen.

«Wir sind vorbereitet und können sofort auf den ‹Mosliger Organisationsmodus› schalten und in den Räumen des Oberstufenzentrums einen tadellosen Anlass auf die Beine stellen», so Vereinspräsident Gregor Schnellmann. Mit dem Hauptsponsor Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal sowie viel Unterstützung aus dem Dorf und der Gemeinde sei man auch finanziell auf der sicheren Seite.

Wildcard für Mosnang

Das Team Rafael Artho und Björn Vogel des organisierenden RMV Mosnang profitiert von der Wildcard für das U23-EM-Turnier vor heimischer Kulisse. Das Team des RS Altdorf hat sich in einem Qualifikationsturnier als Vertreter der Schweiz das Ticket geholt. Je nach Teilnehmenden aus voraussichtlich fünf bis sieben Ländern ist es allenfalls möglich, dass ein weiteres Schweizer Team mit einer Wildcard ausgestattet wird.

«Noch ist, wie schon vor einem Jahr, nicht alles in trockenen Tüchern», so der Präsident. «Wir stehen nach wie vor hinter den Mosligern und freuen uns, an der U23-EM ein Teil der Radballfamilie zu sein und diesen Anlass zu unterstützen», so Heidi Widmer, Leiterin der Geschäftsstelle in Mosnang.



Als Veranstalter beliebt

Nach der erfolgreichen Durchführung der Junioren-Hallenradsport-EM 2018 in Bazenheid hat der RMV Mosnang erneut den Zuschlag des UEC für einen hochkarätigen internationalen Hallenradsport-Event erhalten.

Da es sich um einen internationalen Titelkampf handelt, dürfen die Teams gemäss den internationalen Abmachungen und Bestimmungen ohne Quarantäne in die Schweiz ein- und wieder in ihr Land zurückreisen. (pd)