Mosnang: Bedenkzeit bei Wärmeverbund verlängert

MOSNANG Interessenten für den Wärmeverbund brauchen mehr Bedenkzeit Ein Mitglied der Energiekommission der Gemeinde Mosnang wirbt für das Heizen mit Holz und appelliert an die Hausbesitzer im Dorf, ihre Liegenschaft an den von Alex Stadler geplanten Wärmeverbund anzuschliessen. Stadler wiederum erwägt, die Bedenkzeit für die Hausbesitzer auszudehnen. Er spricht aber von einem grossen Interesse für das Projekt. Martin Knoepfel 03.01.2022, 05.00 Uhr

Peter Blöchlinger aus Mosnang formuliert in einer Zuschrift an die Redaktion dieser Zeitung einen flammenden Appell. Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Dorf Mosnang sollten sich zum Anschluss an den geplanten Holzwärmeverbund entschliessen, wenn ihre Liegenschaft sich im Perimeter befinde. So zu heizen, sei zwar etwas teurer als mit anderen Methoden, man könne aber den Strom, den die Wärmepumpen bräuchten, besser nutzen als für Heizzwecke. Das findet Peter Blöchlinger, der Leiter des Werkhofs und Mitglied der Energiekommission der Gemeinde ist.