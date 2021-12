Jinda Ibesh entwirft Container für griechische Flüchtlingslager

Mosnang «Ich weiss, wie schlimm es ist, weil ich es selbst erlebt habe»: Jinda Ibesh will mit ihrer Vertiefungsarbeit die Zustände in Flüchtlingslagern verbessern Die 23-jährige Syrerin ist im vierten Lehrjahr zur Zeichnerin Fachrichtung Ingenieurbau. In ihrer Abschlussarbeit befasst sich die in Mosnang lebende junge Frau mit ihrer eigenen Flucht und den Zuständen in Flüchtlingslagern in Griechenland. Sie entwirft einen Container für ein solches Lager und hat grosse Pläne damit. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 14.12.2021, 12.00 Uhr

Jinda Ibesh an ihrem Arbeitsplatz. Bild: PD

«Ich musste etwas unternehmen, weil ich das Gefühl hatte, der Ball ist jetzt in meiner Hand.» Jinda Ibesh schreibt ihre Vertiefungsarbeit über die Flüchtlingslager in Griechenland. In einem solchen hat sie selbst für kurze Zeit gelebt, als sie von Syrien in die Schweiz flüchtete. In ihrer Arbeit zeichnet die Lernende einen Plan von einem Flüchtlingslager, das menschenwürdiger sei als das, in dem sie gelebt habe.

Als die heute 23-jährige Syrerin vor fünf Jahren in die Schweiz kam, wusste sie, dass sie alles geben musste, um nicht eines Tages eine Arbeit machen zu müssen, die sie nicht mag. «Ich hatte ein Ziel und arbeitete hart dafür», sagt Jinda Ibesh. Sie lernte innerhalb kurzer Zeit Deutsch und übte sich in Mathematik.

Trotz sehr guter Noten in mathematischen Fächern rieten ihr die Lehrpersonen ab, sich für eine Lehre als Zeichnerin Fachrichtung Ingenieurbau zu bewerben. Sie empfahlen ihr einen Job im Verkauf. Doch die damals 19-Jährige hatte ihren eigenen Kopf. Denn ihr Herz brannte schon immer für die Mathematik. Nach einem Praktikum im Ingenieurbüro K. Vogt in St.Gallen erhielt sie tatsächlich eine Lehrstelle als Zeichnerin.

Jinda Ibesh zeichnet Pläne von Containern. Bild: PD

Ihre eigene Erfahrungen in griechischen Camps

Trotzdem liess ihre Vergangenheit sie nicht los. In ihrer Vertiefungsarbeit sah die junge Frau eine Chance, das Leben von Flüchtlingen zu verbessern. Zudem findet sie es wichtig, die Menschen in der Schweiz über die gemäss ihrer Aussage miserablen Zustände in den Flüchtlingscamps in Griechenland aufzuklären. Sie sagt:

«Es war so schlimm, im Gegensatz zu Griechenland ist es in der Schweiz wie in einem Fünfsternehotel.»

Die Menschen in den Lagern würden in Zelten leben, es habe kaum Platz, ausserdem gebe es keine Möglichkeit zu duschen. In den Wintermonaten sei es so kalt, dass Menschen erfrieren. Aufsichtspersonen habe es keine gegeben im Camp, in dem sie wohnte. Einmal am Tag habe ein Fahrzeug Essen gebracht, sauberes Trinkwasser habe es keines gegeben. Für ihre Vertiefungsarbeit interviewte Jinda Ibesh Bekannte von ihr, die momentan in solchen Camps leben.

Container gezeichnet für ein Camp

Mit Hilfe einer Software hat sie ihre Ideen als konkrete Pläne gezeichnet. Für ihr Projekt entwarf Ibesh zwei verschiedene Container, in denen Menschen wohnen können. Bei der einen Variante gibt es eine Dusche, eine Küche und Matratzen. Die andere umfasst zusätzlich noch eine Toilette und eine Couch. Die junge Frau präferiert die zweite Variante, weiss aber, dass Geld ein wichtiger Faktor ist. Ihr Ziel mit den Containern: Mehr Hygiene und Privatsphäre zu ermöglichen.

Das Schreiben der Arbeit bereitete Jinda Ibesh nicht viel Mühe, denn sie interessierte sich sehr für das Thema. Nur am Anfang gab es ein kleines Missverständnis. Sie habe in Bezug auf den Umfang der Arbeit 30'000 Wörter verstanden, anstatt 30'000 Zeichen. «Es hat sich erst aufgeklärt, als ich schon 55'000 Zeichen geschrieben habe», lacht Ibesh. Eine Arbeitskollegin unterstützte die Syrerin bei der Rechtschreibung.

Sie will die Pläne verwirklichen

Am 16. Dezember wird Jinda Ibesh ihre Arbeit abgeben. Doch auch danach werde die 23-Jährige an ihrem Projekt weiterarbeiten. «Es ist nicht nur eine Abschlussarbeit, es ist ein Lebensziel und ein Herzenswunsch», sagt Jinda Ibesh. Sie will, dass ihre Pläne umgesetzt werden. Deshalb hat sie in den vergangenen Wochen unzählige Baufirmen kontaktiert. Sie hofft auf ihre Unterstützung. Eine dieser Firmen hat bereits angeboten, einen Kostenvoranschlag für einen Container zu machen.

Eine Anlage, die Ibesh gezeichnet hat. Bild: PD

Für die Kosten des Baus erhofft sie sich Unterstützung von grossen Organisationen, wie dem Roten Kreuz, der EU oder der UNHCR (Organisation für den Flüchtlingsschutz der Vereinten Nationen). Die Syrerin wird sich nach der Abgabe ihrer Arbeit zudem um ein Spendenkonto kümmern, damit auch Einzelpersonen das Projekt unterstützen können.

Eine Grossanlage, die Ibesh gezeichnet hat. Bild: PD

In welcher Grössenordnung das Projekt realisiert wird, steht noch in den Sternen. Jinda Ibesh hat die Container so entworfen, dass sie für unbeschränkt grosse Lager benutzt werden können. Bis zur Realisation ist es noch ein langer Weg, das weiss die junge Frau. Sie sagt:

«Vielleicht ist es komplett utopisch, aber ich will es zumindest versuchen.»

Jinda Ibeshs Flucht

Jinda Ibesh ist im Februar 1998 in Syrien zur Welt gekommen. Mit 14 Jahren musste sie zusammen mit ihrer Familie wegen des Kriegs ihre Heimat verlassen. Zuerst flüchteten sie von Syrien in die Türkei. Auf der Flucht hätten sie oft tagelang nichts gegessen und nur dreckiges Wasser getrunken, schildert Ibesh. Zweieinhalb Jahre lang blieben sie in der Türkei. Während dieser Zeit arbeitete Ibesh tagsüber in einer Textilfabrik und in der Nacht in einer Zwiebelfabrik. Über zwei Jahre habe sie ohne Ferien oder freie Tage geschuftet, denn die Familie habe das Geld gebraucht, um weiter zu flüchten. Ihr Ziel war die Schweiz, wo Jinda Ibeshs Schwester bereits wohnte.

Jinda Ibesh in ihrer Wohnung. Bild: Lia Allenspach

Während ihres Aufenthalts in der Türkei versuchte die Familie immer wieder nach Griechenland zu kommen. Jinda Ibesh schildert den schlimmsten Fluchtversuch: «Wir waren 45 Menschen in einem Boot, das eigentlich für 20 wäre.» Vor der griechischen Küste sei das Boot von einem griechischen Polizeischiff entdeckt worden. Die Polizisten hätten die Flüchtlinge auf ihr Schiff geholt. Dann hätten sie das kleine Boot zerstochen und den Motor ins Wasser geworfen.

In der Mitte des Meeres seien die Menschen gezwungen worden, sich wieder ins kaputte Boot zu setzen. «Wir wurden in den Tod geschickt. Wir dachten, wir würden sterben», sagt Ibesh. Zum Glück habe ein Mann ein Handy in seinem Schuh versteckt, mit dem er die türkische Polizei verständigen konnte. Diese habe die Gruppe dann gerettet.

Ihr Weg von Griechenland nach Mosnang

«Die Grausamkeiten hörten nicht auf, auch nachdem meine Familie die Flucht nach Griechenland geschafft hatte», sagt Jinda Ibesh. Denn in Griechenland seien sie in einem Flüchtlingscamp mit miserablen Zuständen untergebracht worden. «Es gab nicht einmal sauberes Wasser. Überall waren Insekten und Mäuse.» Die 23-Jährige ist froh, dass ihre Familie nur zehn Wochen in diesem Camp bleiben musste. Danach gingen sie zu Fuss weiter nach Mazedonien, dann nach Serbien und über Ungarn sowie Österreich in die Schweiz.

Heute lebt die Syrerin gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester in Mosnang. Sie macht im Frühling die Aufnahmeprüfung zur BMS, denn sie will gerne Ingenieurwissenschaften studieren. Die 23-Jährige liebt ihren Beruf. Es wurden bereits einige Gebäude gebaut, die sie gezeichnet hat. «Das Gefühl, wenn ich vor einem selbstgezeichneten Gebäude stehe, ist einfach unbeschreiblich», sagt Ibesh. Sie wollte immer einen Beruf, bei dem sie sich am Morgen bei Aufstehen auf den Tag freut. Mit viel Fleiss hat sie sich ihren Wunsch erfüllt.

