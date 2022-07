Beat Länzlinger aus Mosnang hört mit seinem Hauslieferdienst auf

Mosnang «Ich bin bekannter als der Gemeindepräsident»: Dorforiginal und «Gmüesler» Beat Länzlinger hat Ende Juni seinen Hauslieferdienst eingestellt 34 Jahre betrieb der 79-jährige «Gmüesler» Beat Länzlinger in Mosnang und Umgebung einen Hauslieferdienst für Gemüse und Früchte und weitere Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Nun ist Schluss damit. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Die leeren Bananenschachteln zu Hause erinnern noch an seine frühere Geschäftstätigkeit. Ansonsten nimmt es Beat Länzlinger in Zukunft aber etwas ruhiger. Bild: Beat Lanzendorfer

Der bekannteste Mosnanger hat seinen Wirkungskreis nicht etwa im Gemeindehaus – er wohnt gleich im Haus in unmittelbarer Nachbarschaft. Gemeint ist Beat Länzlinger, die Menschen kennen ihn nur als «Gmüesler». Mit einem Lachen sagt er: «Ich bin bekannter als Gemeindepräsident Renato Truniger.» Da hat er nicht unrecht. Und mit einem noch breiteren Lachen:

«Ich hätte also auch in die Politik gehen können.»

Dafür hätte er in den vergangenen Jahrzehnten aber kaum Zeit gefunden. Während 34 Jahren war er praktisch an sieben Tagen in der Woche ununterbrochen für seine Kundschaft erreichbar.

Aussagen wie «Lütet doch am Gmüesler a» oder «Dä Bananeblitz chunt» sind weit verbreitet. «Der Erste, der mich mit ‹Bananeblitz› betitelte, hat heute selber Kinder», sagt Beat Länzlinger mit einem Augenzwinkern.

Schöne Erlebnisse auf der Kreuzegg

Mit seinem Hauslieferdienst hat Beat Länzlinger angefangen, als er noch Ausläufer bei der Metzgerei Näf war. «Ich arbeitete 27 Jahre bei der Dorfmetzgerei.» Begonnen hat er mit Gemüselieferungen, später sind Früchte, Brot und weitere Lebensmittel hinzugekommen. Beat Länzlinger hatte rund 400 Kunden – bezahlt wurde immer in bar. Bezogen hat er das Gemüse, die Früchte und auch Tiefkühlprodukte von der Braun Früchte und Gemüse AG in Wil.

«Ich bin täglich nach Wil gefahren.»

Zu seinen Beweggründen, weshalb er den Lieferdienst so lange aufrechterhalten hat, sagt er: «Wir haben noch viele Landwirtschaftsbetriebe, bei denen der Mann auswärts arbeitet und die Frau den Stall besorgt. Die sind froh, wenn jemand die Lebensmittel liefert. Genauso die älteren Menschen, die auch gerne noch einen Schwatz machen.»

Er war von Montag bis Samstag auf sechs verschiedenen Touren unterwegs und immer schon ab 5 Uhr auf Achse. Zuerst hat er bis 7 Uhr Brot ausgeliefert, «es war immer pünktlich im Briefkasten», danach erledigte er die anderen Bestellungen. Brotlieferanten waren die Brändles aus Libingen und früher die Bäckerei Hauser in Mosnang.

Vor über 20 Jahren das Rauchen abgewöhnt

In all den Jahren durfte er viel Schönes erleben.

«Die Fahrt auf die Kreuzegg, meistens am Sonntag, zur Familie Manser war für mich wie Ferien.»

Er sei immer herzlich empfangen worden und durfte das Restaurant viele Jahre beliefern.

Gerne erinnert er sich auch an Begegnungen mit Bea Hollenstein vom früheren Restaurant Bären in Mosnang. «Wenn du den Stumpen nicht anzündest, ist der Kaffee gratis, pflegte sie zu sagen, wenn ich die Bestellung ablieferte.» Letztlich sei das der Auslöser gewesen, weshalb er seit mehr als 20 Jahren Abstand zur Backpfeife, zum Glimmstängel und zum Stumpen halte.

Es gab auch Trauriges. Als er vor 15 Jahren als Erster morgens kurz vor 6 Uhr an der Unfallstelle war, an der ein 16-jähriger Jugendlicher seinen Verletzungen erlag, hat ihn das lange mitgenommen.

«Ich habe ihn und die ganze Familie gekannt.»

Ein andermal verlief es glimpflicher. «Eine ältere Frau lag in ihrer Wohnung am Boden und konnte nicht aufstehen. Der von mir angerufene Notfalldienst leistete dann Hilfe.»

Arbeit als Knecht im Kloster gefunden

Aufgewachsen ist Beat Länzlinger im Ehratsrick im Mosliger Birg auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb. Nach der Schule, mit 15, fand er eine Stelle als Knecht im Kloster Glattburg oberhalb von Oberbüren. Nach Absolvierung der landwirtschaftlichen Schule und der Weiterbildung zum Obstbaumwärter hielt er dem Kloster während 13 Jahren die Treue.

Mit 28 lernte er seine spätere Ehefrau Mary kennen und kehrte in die Heimat nach Mosnang zurück. Mary brachte elf Kinder in die Ehe, zwei gemeinsame folgten. Lebten Länzlingers früher in einem Haus im Ausserdorf, wohnt der «Gmüesler» seit eineinhalb Jahren allein in einer Wohnung gleich neben dem Gemeindehaus. «Mary ist pflegebedürftig, deshalb erhält sie Betreuung im Altersheim Hofwis.»

Ihm gehe es so weit gut, obwohl er keine leichte Zeit hinter sich habe.

«Vergangenes Jahr hat mich das Coronavirus voll erwischt.»

Der damals 78-Jährige war einen Monat im Spital in Walenstadt, «woanders gab es keinen Platz». Danach benötigte er einige Monate ein Lungengerät. Drei Monate konnte er nicht arbeiten. Anschliessend war er wie gewohnt für seine Kunden da. Nun hat er sich entschieden, mit dem «Geschäften» aufzuhören. Es war kein leichter Entschluss, denn es war sein Lebensinhalt.

Am Ende des Gesprächs sagt er: «Ich hatte nie wirklich frei und war praktisch immer erreichbar, auch für Notfälle in der Nacht oder am Wochenende. Die Arbeit hat mir aber immer Spass gemacht, vor allem die schönen Begegnungen mit meiner Kundschaft und den Lieferanten, dafür bin ich dankbar.»

