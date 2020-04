Mosnang: Gülle verunreinigt Bach Mutmasslich wegen eines geplatzten Schlauchs lief in Mosnang Gülle in einen Bach. Die Feuerwehr musste das verunreinigte Wasser abpumpen. 07.04.2020, 10.49 Uhr

An dieser Stelle geschah die Wasserverschmutzung. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Montagmorgen sind im Schönengrund in Mosnang mehrere Liter Gülle in den Dorfbach geflossen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Als Ursache vermutet wird ein geplatzter Gülleschlauch eines landwirtschaftlichen Betriebs.