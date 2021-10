MOSNANG Geplantes Ärztezentrum: Viel Zustimmung – aber die FDP hebt auch den Mahnfinger Wie ist der Tenor vor der Abstimmung über das Ärztezentrum Mosnang? Die Mitte und SVP sind dem Projekt wohlgesinnt. Die FDP hat einige Bedenken. Simon Dudle Jetzt kommentieren 12.10.2021, 17.09 Uhr

Noch ist das Ärztezentrum an der Bachstrasse nur eine Zeichnung. Ob es Realität wird? Bild: PD

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mosnang stimmen voraussichtlich am 7. November über ein Darlehen an eine private Gesellschaft in der maximalen Höhe von 9,2 Millionen Franken ab. Verbunden mit einer zweiten Abstimmung über den Verkauf des zugehörigen Grundstücks soll so ein neues Ärztezentrum in Mosnang ermöglicht werden.