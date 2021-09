Mosnang: U23-EM der Radballer am Wochenende

MOSNANG EM 2021: Ein Radballevent der Sonderklasse im Toggenburg Am Samstag, 25. September, treffen sich ab 11 Uhr im Mosnanger Oberstufenzentrum zehn europäische U23-Radballteams zur EM 2021. Die bereits auf 2020 geplanten Titelkämpfe mussten um ein Jahr verschoben werden. Eintritt gibt es mit Zertifikat. Gratis-Testmöglichkeiten vor Ort werden organisiert. Mäni Rüegg 24.09.2021, 12.00 Uhr

Björn Vogel und Rafael Artho vertreten die Farben des Veranstalters. Bild: PD

(pd) Das Gewerbe von Mosnang und der Region sowie die Gemeinde stehen hinter dem Anlass. Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal ist als Hauptsponsor den Mosligern treu geblieben. Der Ausrichter der Titelkämpfe, der RMV Mosnang hat als erfahrener Organisator von grossen Veranstaltungen einmal mehr alles unternommen, auch unter den besonderen Voraussetzungen einen Top-Wettkampftag zu gewährleisten.

Start der Radballpartien ist am Samstag um 11 Uhr. Die Abendveranstaltung startet am Freitag um 18 Uhr. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (3G) gibt es auch eine Festwirtschaft mit Barbetrieb. Wenn in Mosnang die besten zehn U23-Teams Europas um den EM-Titel und um Medaillen kämpfen, soll es ein sportlich wie geselliges Radballfest werden, fast wie gewohnt.



Zehn Teams für die Titelkämpfe gemeldet

Gemäss den letzten Meldungen werden in Mosnang zehn Teams in zwei Fünfergruppen um Titel und Podestplätze kämpfen. Aus Schweizer Sicht sind drei Teams mit dabei. Als Sieger der Qualifikation sind das die Mitfavoriten Gebrüder Yannick und Timon Fröhlich aus Altdorf sowie als zweite Schweizer Vertreter Valentin Stadler/Jan Brand, ebenfalls aus Altdorf. Die einheimischen Farben des Veranstalters vertreten mit einer Wildcard Rafael Artho und der von einer Verletzung genesene Björn Vogel.

Favoriten auszumachen ist deshalb schwierig, weil auf dem internationalen Radballparkett Vergleiche eher mager waren und neue junge Teams sich plötzlich in den Vordergrund spielen. Sicher gehören die Deutschen mit zwei Teams, aber auch die beiden österreichischen Paare sowie zwei tschechische Teams zu den Akteuren, welche man beachten muss. Gemeldet ist zudem ein Team aus Frankreich.

Zuschauer willkommen – Eintritt ist gratis



Der Eintritt zu diesem hochkarätigen Radball-Event ist gratis. Einlass ist aber nur mit gültigem Zertifikat und mit ID oder Pass möglich. Es gibt eine Teststation vor Ort: Am Freitag ist sie zwischen 19 und 21 Uhr und am Samstag zwischen neun und 14 Uhr in Betrieb. Dazu sind die Krankenkassenkarte und die ID mitzubringen.

Der Test ist gratis. «Wir sind bereit und haben alles vorbereitet für einen sportlichen Glanztag. Wir werden unser Bestes geben, dass es, trotz der speziellen Voraussetzungen, für Sportler wie Zuschauer ein Erlebnis wird», sagt Präsident Gregor Schnellmann.

Spielpläne und weitere Informationen findet man auf der Website des RMV Mosnang: www.rmv-mosnang.ch.