Mosnang Einwohner sollen Strom selber produzieren: Gemeinde gibt sich ein Energieförderprogramm Die Gemeinde Mosnang lanciert am 1. Januar ein kommunales Energieförderprogramm. Dabei profitieren Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer von Beiträgen beim Ersatz der Heizung, der Erzeugung von Solarstrom und der Solarstromspeicherung. 27.12.2020, 17.00 Uhr

Die Gemeinde Mosnang lanciert am 1. Januar ein kommunales Energieförderprogramm. Bild: PD

(pd/rus) Auf den Jahresbeginn tritt in der Gemeinde Mosnang ein kommunales Energieförderprogramm in Kraft. Dieses unterstützt beispielsweise den Ersatz einer Heizung mit pauschal 3000 Franken, wenn dabei eine Elektro- oder Ölheizung oder eine alte Holzfeuerung ersetzt wird. Und zwar durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe oder eine neue Holzfeuerung mit dem Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz. Das schreibt das Energietal Toggenburg in einer Mitteilung.